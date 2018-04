Rodičovská dovolená plná zábavy. Pět tipů, kam vyrazit se svými dětmi

1. Strollering: zapoťte se u kočárku

Sportovní chůze, cvičení či bruslení, a to v kombinaci s kočárkem. Nové fitness cvičení strollering rozhýbe vaši rodičovskou dovolenou na plné obrátky. Lekce, které trvají přibližně hodinu, začínají krátkou rozcvičkou, pokračují dynamickou chůzí či bruslením a vrcholí posilováním. O vaše dítě si nemusíte dělat žádné starosti, protože bude neustále s vámi - buď v kočárku, nebo ho můžete do cvičení také zapojit.

Novinka, za kterou stojí česká maminka Edita Berková, se pomalu šíří po celé zemi, cvičí se od Teplic přes Jihlavu až po Zlín. Pokud jste ve vašem městě nenašli lektorku a strollering vás zaujal, můžete to zkusit právě vy. Stačí jenom absolvovat školení, nastartovat kočárek a užívat si dny v pohybu.

2. Do kina s miminkem i pobíhajícími dětmi

Rodiče, kteří prahnou po filmových zážitcích, by si rozhodně neměli nechat ujít nabídku artových kin. Projekce pod názvem „Baby Bio“ si v kinosále můžete vychutnat se svými dětmi - pobíhajícími mezi řadami sedadel nebo oddychujícími v kočárku.

Celovečerní filmy se zde promítají se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením a na menší ruch v sále vás nikdo nebude upozorňovat známým „pst“. Na „Baby Bio“ projekce se můžete vydat každé úterý do pražského kina Bio Oko, nebo každou středu do Aera. Do projektu se zapojilo i město Uherské Hradiště, kde se promítá dvakrát do měsíce, a to vždy ve středu od 10 hodin. V moravské metropoli si kino Art připravilo obdobný cyklus pod názvem „Mimikino“ s jedinečnou možností vybírat si filmy formou filmjukeboxu.

Kromě toho biografy nezapomínají ani na filmumilovné děti, pro něž mají připravená pásma pohádek či pestrý program. Například hradecký Bio Central má každý měsíc speciální projekce, po kterých se děti můžou zapojit do výtvarných dílen, spojených s promítaným snímkem.

3. Vodní radovánky okouzlí každé dítě

Nemůžete-li své ratolesti dostat z koupelny a bláznění ve vodě si užívají, vydejte se s nimi na kurzy plavání. Ty je naučí nejenom potápět či skákat do vody, ale i základům plavání a záchranným polohám pomocí her a soutěží. Některé kurzy se zaměřují také na plavání kojenců od šesti měsíců, kdy je důležité dále rozvíjet přirozený kladný vztah dětí k vodě.

Kurzy plavání vybudují u vašeho dítěte kladný vztah k vodě a zabaví i vás.

Za poučením a zábavou se se svými nejmenšími můžete vydat do plzeňské školy Rosnička či zlínského Baby Clubu Zlín. Pokud jste z hlavního města, můžete navštěvovat kurzy, které nabízí například Studio Lodička nebo Baby Club Juclík – v Stodůlkách a Vršovicích, zakládající si na špičkové kvalitě vody. V brněnském klubu Plaváčci dokonce vodu pro miminka čistí speciální UV lampou.

4. Nekonečná zábava ve funparcích

Má vaše dítě nadbytek energie a elánu? Návštěva funparku je pro vás ta správná volba. Trampolíny, skluzavky a další atrakce zaměstnají vaše ratolesti na několik hodin. Dokonce zde můžete uspořádat originální narozeninovou oslavu či se zapojit do animačních programů. Funparky po celé zemi se tematicky liší, například v brněnském Bongu cestujete po různých částech světa – od divoké africké džungle plné překážek, až po kuličkami zasypanou Antarktidu.

Smích, noví kamarádi a spousta atrakcí čeká vaše ratolesti ve funparcích po celé zemi

Naopak v Hradci Králové se děti můžou vydat na dobrodružnou cestu oceánem, přičemž každá atrakce představuje ostrov či mořský svět. Funparky Hopsárium, které najdete na Lipně, v Českých Budějovicích a Děčíně, mají pro nejmenší připravenou farmu, dopravní hřiště či sjezdovku. A jedině v pražském parku Žirafa čeká na malé návštěvníky největší dětská prolézačka v Evropě s více než 2000 m³.

5. Kavárny s dětskými pochoutkami a hračkami

Vychutnat si dobrou kávu, pozorovat, jak si vaše dítě hraje, a netrápit se jeho jídelníčkem. Zní to jako sen? Tak to v žádném případě. Po celé České republice totiž najdete řadu baby friendly kaváren, které vás nadchnou svou atmosférou a nabídkou. V Praze si můžete pochutnat na výborných palačinkách v Mlsné žirafě, na Vinohradech je ukryta kavárna „Kafe a Kakao“, kde si malí i velcí najdou v menu svůj nápoj.

Veselá kavárna v Brně nabídne dokonalý servis vám i vašim dětem

Při toulkách metropolí nevynechejte ani podnik Divoké matky, kde se kromě klasického dětského koutku konají i divadelní představení či výtvarné dílny. Asi vás nepřekvapí, že v Praze najdete i kavárnu Nudný otec se skákacím hradem. Ovšem nejenom hlavní město se snaží být baby friendly. Svými kavárnami proslavené Brno nabízí pro rodiče oddych ve Veselé kavárně a v Olomouci zase najdete Operu.