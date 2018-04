Rocková Benátská noc na Malé Skále bude

"Představenstvo obce nemá tu nejmenší vůli zaujmout zásadní stanovisko. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Jsem zklamaný," řekl jeden z protestujících občanů. Téměř 130 signatářů petice požadovalo po zastupitelích, aby konání dalších ročníků tradičního festivalu nepovolili. Upozornili, že tiché letovisko v Českém ráji není schopno bez újmy pojmout tisíce návštěvníků a před náporem decibelů nemají obyvatelé kam uniknout. "Na petici nám obecní úřad ani neodpověděl. Pořádající agentuře určili zastupitelé stejné podmínky jako vloni. A to jsou podmínky, které vyhovují pořadatelům, v podstatě si je sami diktují," podotkl Josef Tunka.

Pořadatelé koncertu o souhlasném verdiktu zastupitelstva předem nepochybovali: "Samozřejmě že festival bude. Obec nám ani nemůže pořádání akce zakázat, koná se na soukromých pozemcích a máme svobodu shromažďování," uvedl po petičním ohrožení letošního ročníku Pavel Mikez

Podle starosty Malé Skály Jiřího Maška letos pořadatelé souhlasili s tím, že během festivalových dnů převezmou zodpovědnost za bezpečí a pořádek v obci - zajistí například bezpečnostní agenturu i policii, v neděli dopoledne uklidí a předají obec v původním stavu nazpět zastupitelům. "První noc potrvá živý koncert jen do dvou hodin, pak bude znít tišší reprodukovaná hudba. A druhou noc budou hrát kapely do tří hodin, pak se zase muzika ztiší. A na to, že pořadatelé podmínky plní, bude dohlížet komise obecního úřadu," dodal starosta. Pavel Mikez potvrdil, že stejné požadavky plnili pořadatelé už vloni. "Samozřejmě máme opět zajištěnou i sanitku a požárníky, kontejnery na odpadky a záchody," poznamenal, "a co se týká delšího závěrečného koncertu - první ranní vlakové či autobusové spoje odjíždějí z Malé Skály kolem půl páté. Proto chceme udržet návštěvníky ve festivalovém areálu co nejdéle, aby při čekání na odjezd nechodili po obci."

Lidem z Malé Skály vadí především nepořádek, který dělají diváci festivalu na jejich soukromých pozemcích, na zahradách a v okolí chalup. Podle nich se opilí mladí lidé courají po obci, stanují i mimo vyhrazený areál a vyměšují, kde se jim zachce. "Na náš pozemek chodívají pravidelně návštěvníci Benátské noci na záchod. A nejen to - naše děti se musejí dívat na souložící páry. U chalupy uklízíme nejen výkaly, ale i hromady použitých prezervativů," rozhorlila se za osadníky Malé Skály Zora Valchařová.

Pořadatelé očekávají, že přijede kolem šesti tisíc diváků, kterým se v pátek ve 20 hodin představí kapela Haš. Po ní vystoupí temný Precedens, a pak už si přijdou na své ctitelé hromobíjců z Arakainu Aleše Brichty a tvrdého boogie Kabátu. Sobotní dopoledne zpestří tradiční Neckyáda a festival bude pokračovat od 13 hodin kapelami Ferat, Tom Mašek & Band, Tibet, Těla, Walk-Choc-Ice a Divokej Bill. Ženský prvek na Malou Skálu vnese zpěvačka Lenka Dusilová, humor parodici Děda Mládek Illegal Band. Finále obstarají zvučná jména Žlutý pes, J.A.R., Kamil Střihavka a hanspaulský písničkář Ivan Hlas. Ke slovu se dostane také klání Jim Beam Rock, které si na Benátské noci odbude finále. Oba večery uzavře house party.