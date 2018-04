Zapomeňte na tahání kufru. Tenhle génius vedle vás jede sám

Rodrigo Gonzalez prozatím představil prototyp robotického kufru nazvaného Hop, a už s ním stihl vyhrát jednu z hlavních cen James Dyson Award, prestižní mezinárodní designérské soutěže určené studentům.

Na videu můžete vidět kráčejícího muže a kufr, který ho poslušně sleduje. Sice pomalu a občas trochu trhaně, zato bez jakéhokoli úsilí jeho majitele. Cestovatelům, kteří si někdy připadají jako soumaři a nenávidí tahání kufru po rozlehlých letištích, se to jeví téměř jako pohádka.

Jak to funguje? V zavazadle jsou umístěné tři senzory, které zachycují telefonní signál přes Bluetooth. Pohyb kufru pak řídí mikroprocesor napojený na dva pásy. V případě, že se signál ztratí, kufr se zastaví, zamkne a majiteli se zároveň rozvibruje telefon.

Autor projektu nyní studuje průmyslový design v Londýně a doufá, že najde investora a tým spolupracovníků, kteří mu pomohou slibný návrh zrealizovat. "Zatím to nepracuje stoprocentně, jak by mělo a není to ještě připraveno pro trh, ale rád bych produkt dále vyvíjel," uvedl 28letý student pro britský Daily Mail.

Líbí se vám robotický kufr Hop?