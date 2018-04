Robin Kaleta doporučuje: lyžařské kožíšky, které vám zachrání kolena

Pro opravdové fanoušky lyžování jsem si připravil sérii často velice jednoduchých tipů, které vám pomohou vyřešit složité problémy spojné s pobytem na sjezdovkách. A některé vás, jak doufám, alespoň pobaví.



Není málo lyžařů, které alespoň občas při lyžování bolí kolena. Vzhledem k množství operací, kterými už ta má prošla, se jim vlastně ani moc nedivím. Ale na druhou stranu se snažím dělat vše pro to, aby mou radost z lyžování žádná bolest netestovala.

Mým největším objevem zimy 2015 jsou právě kožíšky na kolena. Díky nim už mě na sedačce kolena nebolí, protože se na ně chlad ani vítr nedostanou. Jak na to? Ustřihl jsem spodních asi 20 centimetrů lyžařských spodků (které stejně nepotřebuju), mamka mi na ně našila nějakou starou kožešinku chlupem ven a bylo to. Dolní zúžení zajišťuje, že mi nesklouznou přes lýtka a délka je tak akorát, aby překryla, co je potřeba. Sexy, nemyslíte? V diskuzi se ptejte na případné nejasnosti. (Více na www.freeridecamps.cz)