Robin Hood se začne 13. května prohánět v kinosálech po celém světě

Ve čtvrtek 13. května má premiéru velkofilm režiséra Ridleyho Scotta. VisitBritain přeje všem fanouškům příjemný filmový zážitek a srdečně zve každého do kraje legendárního hrdiny s kapucí.

Na každoročních slavnostech Robina Hooda se můžete naučit střílet z luku i shlédnout středověký souboj. Ale Robin Hood žil také v nedalekém lese Sherwoodu – a jméno hrdinného psance nese i záliv v severním Yorkshiru i letiště na jihu země. Vydejte se do Nottinghamu během některého z květnových víkendů a sledujte, jak král zbojníků neohroženě bojuje na koni s mečem a šípy. A navíc si vše můžete vyzkoušet.

A pro fanoušky tohoto britského hrdiny jistě nebude novinkou zpráva, že již 13. května bude uveden do kin velkofilm Ridleyho Scotta. Více o filmu Robin Hood a kraji hrdiny s kapucí naleznete zde a také se můžete podívat na trailer.

Jako Robin Hood, legendární hrdina, kterého znají celé generace, zazáří držitel Oscara, herec Russel Crowe. Příběhy neohroženého zbojníka se vyprávějí po staletí a i dnes podněcují představivost všech, kdo milují dobrodružství a mají smysl pro spravedlnost.

Ocitneme se v Anglii 13. století, kde Robin a jeho družina bojují ve své vesnici proti teroru a vedou povstání proti koruně, které navždy změní rozložení sil v zemi. Ať byl zloděj nebo hrdina, pro svůj lid byl symbolem svobody.

Podle pověstí byl Robin Hood skvělým lučištníkem, a před tím, než se stal ochráncem chudých, sloužil v armádě krále Richarda ve válce s Francií.

Po Richardově smrti se Robin vydává do Nottinghamu, města trpícího pod vládou despotického šerifa a tíhou ochromujících daní, kde se zamiluje do temperamentní vdovy Lady Mariany (herečky a držitelky Oscara Cate Blanchet), která pochybuje o identitě i motivaci křižáka z lesa. Robin se rozhodne udělat vše pro to, aby získal ruku krásné Mariany a zachránil vesnici.

Shromáždí družinu neohrožených zbojníků, kteří nejenže umí bojovat, ale dokáží se i radovat ze života a společně začnou bojovat proti nespravedlnosti a útlaku zlého šerifa a bohatým brát a chudým dávat.

V zemi oslabené desetiletími válek, trpící pod špatnou vládou nového krále, ohrožovanou hrozící vzpourou obyvatel a obávající se i hrozby zvnějšku, se Robin a jeho muži vydávají za dobrodružstvím. Nejúžasnější z hrdinů a jeho spojenci vyrážejí, aby ochránili svoji zem před krvavou občanskou válkou a navrátili Anglii její bývalou slávu.

Návštěvnické centrum u lesa Sherwood získalo v posledních letech nové exponáty a materiály pro tamní expozici. V Sherwoodu a Nottinghamském hradu vznikla pro fanoušky filmu a středověkých legend zbrusu nová výstava kostýmů, kulis a zajímavostí z natáčení a bude zdarma přístupná veřejnosti až do října 2010.