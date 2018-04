Riviéra di Levante: jedna z nejkrásnějších oblastí Středomoří

Tam, kde vládnou pastelové barvy

Italská riviéra Italská neboli Ligurská riviéra (Riviera Ligure) se dělí na dvě části: Riviéru di Ponente (západní část od francouzských hranic po Janov) a Riviéru di Levante (od Janova po Viareggio).

Oproti známějšímu a z Česka mnohem navštěvovanějšímu východnímu pobřeží Itálie nabízí Ligurská riviéra vítaný kontrast. Žádné placaté pláže, jedna jako druhá, žádná uniformní letoviska typu Bibione či Caorle. Riviéře vládnou atraktivní scenerie strmých svahů, skalnatých zátok a divoké vegetace.

Městečka, která tu dnes slouží turistickému ruchu, mají svůj původ ve středověku – mnohá dokonce i ve starověku – a i přes množství návštěvníků si dodnes uchovala starobylý šarm. Některá z nich se již stačila stát symboly luxusní evropské dovolené, například Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure...

Ano, za dovolenou na Riviéře di Levante zaplatíte o něco víc. Kupujete si tím ale nádherné prostředí i plno možností na výlet do blízkého okolí. I barvy jako by tu byly vznešenější než jinde. Když se ponoříte do starého centra Sestri Levante, Chiavari či Rapalla, budete procházet ulicemi lemovanými fasádami nádherných pastelových barev, mezi nimiž vládne jemně žlutá, okrová, narůžovělá a světle zelená.

Santa Margherita Ligure Pláž v Sestri Levante u zátoky Baia delle Favole

Z Camogli pěšky nad útesy...

Městečko Camogli se nedá označit jinak než jako nádherné, je to bezesporu jedno z míst probouzejících pocity krásna i v těch nejokoralejších duších. Typické ligurské domy jsou natěsnané ve strmém svahu nad srpovitým zálivem, do dálky ubíhá pobřeží lemované nádherně členitými lesnatými svahy a vzadu na východním obzoru lze tušit Janov. Místo vyzařuje zvláštní melancholii, která se odráží i v jeho názvu – Camogli je totiž zkrácenou verzí italského sousloví Casa delle moglie, tedy Dům manželek. Jméno odkazuje na dobu, kdy zdejší muži vyráželi na dlouhé týdny a měsíce daleko na moře a o domácnosti a domy se mezitím staraly jejich ženy.

Stezka z Camogli do San Fruttuoso

Jsou tací, kteří se krásou Camogli dokážou kochat celé dny – ne nadarmo bývají nábřežní bary a restaurace na teráskách nad mořem plné už od samého rána. Vychutnejte si ji taky, ale zkuste i něco víc. Vydejte se pěšky napříč poloostrovem Portofino, jediným výraznějším kusem země vybíhajícím z Riviéry di Levante do moře. Členité území poloostrova je právem chráněno v přírodním parku Portofino, který je zpřístupněn sítí značených cest. Jejich popis najdete třeba na webu www.parks.it/parco.portofino, orientace je sporadicky umístěna i v terénu.

Od nádraží v Camogli vede cesta nejprve vzhůru mezi zahradami a vinicemi po betonových cestičkách a mnoha schodech a vystoupá až ke zdaleka viditelnému kostelu San Rocco. Už odtud jsou nádherné výhledy na zátoku nikoli náhodou nazvanou Golfo Paradiso (Rajský záliv), ale to je teprve začátek.

Budete-li pokračovat pěšky dál, a to byste rozhodně měli, čekají vás ještě krásnější a také proměnlivá panoramata. Sledujte značení směr San Fruttuoso. Z cesty se záhy stane pěšinka a z pohodlné pěšinky brzy skalnatá stezka, místy jištěná řetězy. Za zbytky vojenského opevnění (Batterie) už budete skoro určitě sami a hemžení tisíců návštěvníků v pobřežních letoviscích se bude zdát nesmírně daleko. Cestu lemují macchie, občasné pinie a olivovníky, místy se dokonce prochází i docela hustým lesem. Mezi vegetací se každou chvíli otvírají pohledy do dáli i dolů, téměř letecky, na rozeklané skalnaté pobřeží.

Pohled na Camogli od San Rocco

... až na hřiště pro boháče

Až sestoupíte do zátoky San Fruttuoso, kde pod strmým svahem stojí stejnojmenný klášter, budete mít z Camogli za sebou nějaké čtyři hodiny poměrně náročného pochodu. Vhodná doba nasednout na loď, která vás doveze do Portofina. Jízdní řády jsou vyvěšené v Camogli nebo si je najdete předem na www.golfoparadiso.it.

Lodí se dostanete na opačnou, východní stranu poloostrova a také do úplně jiného světa, neboť Portofino patří k vůbec nejluxusnějším místům celého Středomoří. Původní zástavba kopíruje půvabně zatočený malý záliv a pobřeží lemuje malebné defilé nažloutlých, načervenalých a nazelenalých fasád. O tom, jaké klientele Portofino zejména slouží, vás poučí ještě před přistáním pohled na pyšné jachty kotvící v zálivu.

Klášter a pláž v San Fruttuoso

Prvním obchodem, který spatříte po vystoupení na břeh, je Louis Vuitton, a kdyby vám ani to nestačilo, zajděte do některé z místních restaurací: jídlo bude možná docela skromné, účet však zcela jistě nikoli.

Z Portofina odjíždějí často autobusy po uzoučké silničce do Santa Margherita Ligure, kde zase vede železnice. Tady, teprve na konci výletu, přijde vhod několik dobrých pláží. Koupání v San Fruttuosu totiž nelze doporučit, neboť tam bývá beznadějně přeplněno a přímo v Portofinu není rozumný přístup k vodě.

Portofino

Janov: dekadence v přístavu

Génova (Janov), největší město Italské riviéry a nejdůležitější přístav Itálie, je docela jiná káva. Málo vznešenosti i luxusu, o to víc městské dekadence a sociální patologie. Janov připomene zanedbané lokality italského Mezzogiorna, ležící o stovky kilometrů dál na jih. Přesto návštěvu doporučujeme, nejen proto, že město budete pravděpodobně mít na cestě. Vydejte se tam ale s opatrností a pokud možno za světla.

Největší turistickou atrakcí Janova se v posledních letech stalo Akvárium (Acquario di Genova), které najdete jak jinak než na nábřeží, v prostoru revitalizované části přístavu. Odtud je to jen skok do staré části města, té civilizovanější: ke katedrále sv. Vavřince (San Lorenzo) s nádherným románským průčelím dojdete za pár minut. Daleko to není ani k domnělému rodnému domu Kryštofa Kolumba u brány Porta Soprana.

Pohled na Janov z terasy Spianata di Castelletto Akvárium v Janově

Až potud je to selanka a pozitivní dojmy budou nejspíš převažovat, i pokud vystoupíte na některou z vyhlídek. K tomu lze použít unikátní městský výtah Castelletto Levante, shora budete mít celé město jako na dlani. Třídu Via Garibaldi, vzorně opravenou, lemují nádherné paláce z 16. a 17. století a právě tato část Janova byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Pokud se ale vydáte do uliček směrem zpět k přístavu, rychle přituhne. Otřískané fasády v temných zákoutích a nezakrytá pouliční prostituce v kteroukoli denní dobu mohou rychle navodit stísněné pocity. A jiné to nebude ani na nechvalně proslulé ulici Via Pré pod královským palácem (Palazzo Reale) – nejen při pohledu na kolemjdoucí se tu nejspíš budete cítit jako někde v Tunisu či Casablance...

Může se hodit Jak se tam dostat

Nejbližšími letišti s přímými spojením z Česka jsou Milano/Malpensa (MXP, denně z Prahy easyJet) a Milano/Bergamo (BGY, několikrát týdně z Prahy Wizz Air, z Brna Ryanair). Podrobnosti najdete na www.easyjet.com, www.wizzair.com a www.ryanair.com. Doprava v oblasti

Z letišť u Milána se na ligurské pobřeží dopravíte vlakem. Spojení najdete na www.trenitalia.com, cesta trvá asi 4 hodiny. Železniční trať vede z Janova výhodně podél pobřeží, vlaky zastavují ve všech větších střediscích a jezdí tu i autobusy (viz např. www.tigulliotrasporti.it).

Půjčovné automobilů je v Itálii dost drahé, v pobřežních letoviscích jsou navíc vždy problémy s parkováním. I pokud byste přijeli z Česka autem, na místě raději využívejte veřejnou dopravu – ušetříte peníze i nervy. Podnebí

Na Ligurské riviéře je sice v létě spolehlivě teplo, ale občasná přeháňka by vás neměla překvapit. Pobřeží je přece jen vystavené západním větrům a podnebí je proto vlhčí než např. v oblasti kolem Benátek. Užitečné weby www.turismoinliguria.it: Oficiální internetové stránky turistické oblasti Ligurie (IT, AN, DE).

www.genova-turismo.it: Turistické informace z Janova.