V Riu byl zastřelen italský turista, omylem vjel do favely

16:17 , aktualizováno 16:17

Omyl při cestě od sochy Ježíše Krista do centra Ria de Janeiro stál život italského turistu. Vjel na motocyklu do favely Morro dos Prazeres, kde jej neznámí zločinci střelili do hlavy. Podle vyšetřovatelů jej zřejmě pokládali za policistu, informoval dnes list El País.