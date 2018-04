Římské památky jsou hned za humny

Na místě dodnes zvaném římským jménem Carnuntum si legie vybudovala opevněný tábor a přístav pro římskou dunajskou flotilu, a místo se brzy stalo nejvýznamnějším opěrným bodem hranic říše mezi Vídní a Budapeští.

Dnes je Archeologický park Petronell-Carnuntum, vzdálený jen dvacet minut jízdy autem z Bratislavy či hodinu z Břeclavi, nejrozsáhlejší římskou památkou v Rakousku. Na rozdíl od podob-ných vykopávek nabízí ojediněle ucelený obraz o tom, jak vypadal klasický legionářský tábor, od vojenského ležení přes amfiteátr, civilní město, palác vládce provincie k triumfálnímu oblouku. To všechno v podunajské krajině, kde se lužní lesy prolínají s vinicemi, které zde byly už před Římany za Keltů.

Carnuntum nebylo ledajaké město, i když jeho podoba odpovídala desítkám jiných provinčních metropolí po celé říši.

V dobách největší slávy mělo šedesát tisíc obyvatel a bylo v něm vojenské velitelství celé římské provincie Panonie. V letech 171-172 zde pobýval římský císař Marcus Aurelius před svým tažením na Slovensko, při němž zanechal známý nápis na skále u Trenčína. Carnuntum vstoupilo do historie ještě nejméně jednou, když zdejší legionáři prohlásili svého velitele Luciuse Septimuse Severuse římským císařem, který se stal zakladatelem stejnojmenné dynastie.

Návštěva by měla začít v lázních Bad Deutsch, kde bylo na počátku století postaveno muzeum ve stylu římské vily, v němž jsou soustředěny nejvýznamnější archeologické nálezy. V největším muzeu podobného druhu v Rakousku je celkem téměř tři a půl tisíce exponátů, od šperků přes zbraně, mince až po sochy. Místní park proti muzeu má svéráznou výzdobu - mezi stromy stojí římské náhrobky, jejich texty jsou přeloženy do němčiny.

Po cestě mezi Bad Deutsch a Petronell-Carnuntum jsou zbytky legionářského tábora, z něhož se nejvíce zachovala vstupní brána a amfiteátr, který v dobách své největší slávy pojal patnáct tisíc návštěvníků.

Po několika kilometrech se dostanete do samého Petronell- -Carnuntumu. Hlavní část nálezů je až na konci městečka směrem na Vídeň, kde je také hlavní ná-vštěvnické centrum. Kromě množství suvenýrů, zasvěcených průvodců vykopávkami civilního města nabízí například i seznámení s antickou římskou zahradou a jejími obvyklými plodinami či mozaikovou výzdobou domů. Je zde zrekonstruován i Dianin chrám, jediný v celém

Rakousku.

Ještě o několik set metrů dále je odbočka k ruinám veřejných lázní a také místodržitelského paláce, který je největší římskou stavbou nalezenou v Rakousku.

Po návratu na Hlavní ulici čeká návštěvníka ještě jedna zastávka u zbytků římského amfiteátru civilního města a pak odbočka do polí k dvacet metrů vysokému vítěznému oblouku císaře Constantina II. ze čtvrtého století.

Archeologická stezka, po níž návštěvníci pěšky či na kole projdou celým římským městem, se na mnoha místech kříží s "naučnou vinnou stezkou", která provádí po místních sklípcích, jejich specialitou je již po staletí modrá frankovka.