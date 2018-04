Římská kuchyně je pro labužníky

Italská kuchyně je nesmírně rozmanitá a ve světě velmi populární. I když pravda do ciziny pronikla především pizza a špagety. Co je ovšem typické pro jídlo a pití v samotném Římě?Římané jsou skutečnými labužníky a jejich tradiční kuchyně (cucina romanesca), to je především široká nabídka čerstvé zeleniny, ovoce, sýra, ale i masa. Samozřejmě, podobně jako na celém Apeninském poloostrově nechybí ani těstoviny. Z těch se největší slávě i oblibě těší i u nás známé spaghetti alla carbonara, které pocházejí právě z Věčného města. Jedná se o špagety s krájenou slaninou, vejcem a sýrem. Když už jsme u sýrů, tak nejznámějšími italskými sýry jsou sice parmezán a mozzarella, ale tradičním římským sýrem je pecorino romano, který se vyrábí z ovčího mléka. Jeho zralá a tedy tvrdší forma se většinou strouhá, zatímco ta úplně čerstvá a měkčí končí na stolech jako dezert. Nejoblíbenějšími dezerty jsou jinak ale sladké tiramisu a místní sýrový koláč. Když se však vrátíme na začátek každého stolování, tak Římané například před obědem, který se zde podává většinou od jedné do třetí hodiny odpoledne a je považován za nejdůležitější jídlo celého dne, pravidelně zahajují předkrm y. V tomto případě se podávají často olivy,uzeniny,dary moře a nejrůzněji upravená zelenina. Na každém stole najdete v restauraci i olivový olej a ocet, jež slouží k dochucení salátů a předkrmů. A jaké jsou další římské speciality? Coda alla vaccinara, což je dušená hovězí oháňka s rajčaty, pak gnocchi alla romana (malé bramborové nebo krupicové knedlíčky s rajčaty či jenom s máslem. Můžete si dát i saltimboccu alla romana, což je zase telecí s parmskou šunkou a šalvějí. Jinak ráno se i v Římě neobejde bez kávy,která je zde určitě vůbec nejdůležitějším nápojem. Mimořádně oblíbené je cappuccino s mléčnou pěnou, malé silné černé espresso či caffelatte, což je větší káva s větším množstvím mléka. Po ránu se jí i bruschetta. To je topinka potřená česnekem a olivovým olejem a zdobená rajčetem. Prakticky v každém restauračním zařízení v Římě najdete i velký výběr bílých vín. Obyvatelé hlavního města vůbec upřednostňují bílé před červeným. Především v Laziu - oblasti kolem hlavního města - se mimořádně daří bílým vínům. Nejznámější je Frascati, ale ochutnejte i Castelli Romani, Marino, Colli Albani či Velletri. Je přitom zajímavé, že v Římě se například pizza obyčejně nezapíjí vínem, jak si mnozí myslí, ale spíše čepovaným pivem. Návštěvník italské metropole by však v žádném případě neměl zapomenout na gelato, tedy zmrzlinu. Ta bývá v Římě vynikající. Výběr bývá v tomto směru skutečně nekonečný a hlavně se tady dají ochutnat speciální zmrzliny, které v České republice nekoupíte.