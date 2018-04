Římovem krok za krokem

Ovšem netřeba se trmácet až kamsi do Jeruzaléma, chce-li se člověk blíže seznámit s posledními pozemskými stopami Ježíšovými. Jednu z nejkrásnějších a nejstarších kalvárií vůbec lze totiž navštívit na jihu Čech, v okolí malé obce Římov, ležící mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem při řece Malši. Křížová cesta o pětadvaceti zastaveních je přitom skutečně unikátní. Ostatně nechme opět promluvit historický dokument. V římovské liber memorabilis se nachází zápis pera jezuitského misionáře P. Kašpara Haudta, který praví: "Jan Gurre, kdysi koadjuktor Tovaryšstva Ježíšova, Moravan původem z Brna, povoláním lékárník, který po čtyřicet let žil v koleji krumlovské a dvakrát se obětoval ošetřuje morem nakažené, vystavěl v Římově Loretu a zároveň pětadvacet zastavení trpícího Spasitele. A sice postavil těchto pětadvacet zastaveních tak, aby vzdá lenost mezi jednotlivými zastaveními měřila tolik mužských kroků. kolik v Jerusalemě měří stadií a aby, pokud možno, každá stanice si zachovala svou polohu, buď k jihu, buď k západu. Než Gurre přitoupil k dílu, poslal do Jerusalema jistého kapucína P. Alexe, dav mu prostředky na cestu, jemuž jedině bylo uloženo, aby přinesl pravdivý nákres oněch stanic." A tak vydá-li se návštěvník Římova po několikakilometrové trase, od jednoho zastavení k druhému, je to jako krok za krokem vystoupávat na pomyslnou Golgotu. Okamžik silný sám o obě, a tak není divu, že Římov patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás, které ročně navštíví desetitisíce poutníků. A to nejen v době velikonoční.ŘÍMOVSKÁ LORETA Do poutního místa, které obklopuje zeď, se přichází branou přímo z římovského náměstí. Ve výklencích na vnitřní zdi předdvoří byly ještě před zřízením kalvárie malby s náměty Kristových pašijí zakončené Božím hrobem. V předdvoří stojí socha Panny Marie vytvořená sochařem Karlem Stuchlíkem v roce 1919. Branou v podvěží se vstupuje do ambitu a nádvoří Lorety, v jehož středu se nachází Svatá chýše. Křídla ambitů jsou do nádvoří otevřena půlkruhovými oblouky, které jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami. V medailonech uprostřed klenby jsou vymalovány mariánské symboly vycházející z Písně písní, knihy Sirachovy a loretánské litanie.