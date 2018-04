Řím: památky nestihnete ani za týden

Procházka Římem



Fontana Di Trevi FONTANA DI TREVI

Do pomyslného centra Říma se stahují stovky turistů. Fontána patří k nejznámějším symbolům Říma. Shora ji střeží barokní sochy, až se zdá, že se do malého prostoru nemohou vejít. V jejích vodách se koupala Anita Ekbergová ve filmu Sladký život. A díky dalšímu filmu Tři mince se do ní hážou mince, aby se lidé do Říma vrátili.





Vatikán VATIKÁN

Je sice malý, ale skrývá hned několik "nej". Je nejmenším státem světa, centrem katolické církve, s největším kostelem - chrámem svatého Petra s přilehlou Sixtinskou kaplí, jejíž strop vymaloval Michelangelo. Kaple je také finálem prohlídky vatikánských muzeí s jednou z největších uměleckých sbírek světa.



Villa Borghese VILLA BORGHESE

V nádherné starobylé vile kardinála Scipionea Borghese uprostřed elegantního parku se skrývají skvosty italského malířství a sochařství. Villa Borghese se právem řadí k nejkrásnějším muzeím na světě a skrývá v sobě díla Berniniho, Caravaggia, Raffaela či Tiziana. Vstupenky do muzea je dobré si objednat předem.



Kapitol CAPITOLINI

Na pahorku zvaném Kapitol, někdejším náboženském centru Říma, našla útočiště jedinečná muzea především pro milovníky antického sochařství. Asi nejznámějším exponátem je vlčice s dvojčaty Romulem a Remem. Vzhůru k muzeím lze vystoupat po schodišti Cordonata, jehož podobu navrhl Michelangelo.



Koloseum KOLOSEUM

Tady se po stovkách umíralo a zároveň nad prolitou krví pobaveně jásalo. Proslulý římský amfiteátr byl vystavěn za dynastie Flaviů a při jeho slavnostním otevření v roce 80 po Kristu během sto dní trvajících her zemřelo na pět tisíc zvířat.



Forum Romanum FORUM ROMANUM

Za dob slávy římského impéria právě tudy procházelo všechno významné dění. Sídlily zde nejdůležitější veřejné instituce starověkého Říma - senát, chrámy, vestálkami udržovaný posvátný oheň. Tady se diskutovalo, intrikovalo, obchodovalo. Dnes však někdejší slávu a moc vytesanou do mramoru připomínají jen osamělé zbytky sloupů a stěn.