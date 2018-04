Říká vám něco název West Edmonton Mall?

Středisko bylo budováno postupně ve čtyřech fázích, jak si jeho výstavbu naplánovala a postupně realizovala společnost Triple Five Group LTD., která se postarala o výstavbu obdobných nákupních středisek zejména v Americe.

Tato společnost bratrů Eskandara a Davida Ghermezianových má “prsty” ještě ve dvou světově známých nákupních a zábavních mega-komplexech (zahrnující rovněž hotely, rezidence, průmyslové a komerční objekty a zábavní parky), ale West Edmonton Mall je jejich dílem největším. Multi-stavby, jak bych si dovolila je nazvat, které začali bratři stavět ve dvacátých letech minulého století, svým pojetím i využitím náleží k těm neprogresivnějším. A možná vás stejně jako mě překvapí, že počátky působení sourozenců jsou vsazeny do Iránu.

Vraťme se ale k našemu WEM, nacházejícímu se na spojce 87th. Avenue a 170th. Street v albertském hlavním městě Edmontonu. Jak jsem již uvedla, výstavba byla rozdělana do čtyř fází. První, zahrnující 25 ha plochy, s 220 menšími obchody a třemi největšími kanadskými obchodními kolosy Eaton’s, Sears a The Bay, byla ukončena před dvaceti lety a její výstavba si vyžádala 200 miliónů dolarů.

Druhá, za 250 miliónů dolarů, byla ukončena dva roky poté a na ploše 32 ha přinesla nejen Edmontonským další možnosti nakupování ve 240 nových obchodech včetně dalšího známého kanadského gigantu Zellers, dále zábavní podniky Galaxyland Amusement Park a kluziště v Ice Palace.

Třetí část, jež byla dokončena v roce 1983, je zase o “něco” větší - má 48 ha. Umístily se zde prodejní služby známého kanadských koncernů The Brick a London Drugs. Ovšem tentokrát návštěvníci s mnohem větším nadšením než obchody (o nic méně atraktivní a v evropském stylu Bourbon Street a Europe Boulevard) uvítali famózní zábavní a sportovní centra, jakými jsou dodnes obdivovaná World Waterpark, Deep Sea Adventure, Dolphin Life Caverns a Professor Wem’s Adventure Golf.

A jako by to nestačilo, či jako by chtěla firma ukázat, že opravdu umí, dokončila v roce 1998 čtvrtou část multi-centra na ploše 49 ha. Ovšem to už zase zajásalo srdce milovníků filmového světa, protože se jim nabídla možnost navštívit Famous Players a IMAX s novou technologií 3D (a s celkem 26 promítacími sály). Provoz zahájila i známá americká společnost Starbuck’s Coffee, v jejichž gurmánských kavárnách si můžete objednat kafíčko na všechny možné i nemožné způsoby. A v Chapters si zase dobře u kávičky počtete, a když se vám knížka zalíbí, můžete si ji koupit.

Než se dostaneme podle mě k objektům nejzajímavějším, můžeme si projít malou statistiku o tomto giga-centru (do jehož útrob můžete vstoupit jedním z 58 vchodů), které zabralo plochu 5,3 mil.fítů čtverečních (což odpovídá 104 kanadským a 115 americkým fotbalovým hřištím): mj. obsahuje sedm hlavních zábavních atrakcí, dvě tématické „ulice“, více než 800 obchodů a služeb, 110 stravovacích provozů, Bingo hernu a světové casino, je v něm namontováno 325 tisíc různých osvětlení atd. Zábavní sekce mají své maskoty – např. ve World Waterpark je to Sharky, v Deep Sea se potkáte s Dannym, v Galaxylandu vás uvítá Cosmo atd. K ne nezajímavé perličce náleží i fakt, že se v objektu plném labužnických pochoutek a dovádění našlo místo i pro modlitebnu. Tak tomu už se říká byznys (nalákat prostě všechny). A co je na tom všem pro obyvatele města a okolí nejcennější, otevřela se jim cesta k 24 tisícům pracovních příležitostí.

Kam že by mě moje první kroky vedly? Asi bych váhala, kam dříve. Všechny atrakce musejí být velice zajímavé. Vzhledem k tomu, že miluji vodu, pak asi nejdříve do World Waterpark s největším krytým bazénem (s 12,3 miliónu litry vody, jež má v průměru teplotu 26 až 30 stupňů Celsia) s umělými vlnami na světě: rozkládá se na ploše dvou hektarů, zdobí ji třiadvacet skluzavek – ta nejobřejší dosahuje výšky 26 metrů... a dalšími lákadly. Děti by možná daly přednost dobrodružnému výletu po moři v Deep Sea Adventure, jiné by se rády zahleděly na plovoucí obry v Delphin Lagoon anebo by si s chutí zabruslily i v tom nejteplejším létě v Ice Palace, druhém to domově světoznámého hokejového týmu Oilers. A kdyby se to všechno nedalo zvládnout v jediném dnu, pak je „po ruce“ Fantasyland Hotel s 354 pokoji pro 1200 nocležníků, které jsou řešeny ve 118 stylech tak, aby si každý přišel na své, např. ve stylu Řím, Hollywood, iglú, trenér, řidič traku, africké safari apod.

Tak vidíte, najít zajímavý kout světa není až tak těžké. Vím, někdy tak trochu od ruky. Ale to snad ani tak nevadí, třeba se příležitost k návštěvě famózního mega-centra najde. Vždyť v tomto případě vůbec nezáleží ani na počasí a ani na roční době. A otevřeno tam mají celých 365 dnů v roce. Ostatně, letenka z Toronta do Edmontonu mimo sezónu přijde na čtyři stovky dolarů. Třeba se tam někde sejdeme.

Z ontarijského Bramptonu své čtenáře zdraví a každý den úsměv přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@home.com