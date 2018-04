Říjen u moře: kam se jezdí nejvíc a za kolik?

Pozor na výkyvy počasí

Na některých místech, jako je třeba Alexandrie, v říjnu téměř neprší. Jinde to už může být problém. Například na Maltě v červenci déšť prakticky neznají, ale v říjnu je tu průměrně devět deštivých dnů. Ve francouzském Bordeaux proprší deset dnů už v září.

Příjemně vás může překvapit teplota moře, která je velmi podobná červnu. Na Kypru je průměrná říjnová teplota vody dokonce o tři stupně vyšší než ta červnová.

Kde si prodloužit léto za pár korun

Z evropských destinací se v říjnu jezdí hodně do Řecka, hlavně na Rhodos a Krétu, kde bývá nejtepleji. Např. u CK Firo Tour nyní zaplatíte za 7denní letecký zájezd na Rhodos do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí 6.990 Kč. Jedenáct nocí v tříhvězdičkovém hotelu (bez stravy) na bájném Santorini vás vyjde na stejnou částku.

Do konce října se také hodně prodávají zájezdy do Turecka a na Kypr. Například 8-denní letecký zájezd do Turecka do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí pořídíte u CK Osnado za 8.000 Kč.

Pokud se rádi opalujete, relaxujete na plážích a nechcete si balit do kufru teplé oblečení, pak zvolte destinaci, kde je počasí stabilní - Egypt, Kanárské ostrovy, Tunisko nebo Mallorku.

"Nejteplejší moře je v tuto dobu v Egyptě. Teplota moře je zhruba 26°C, vzduchu kolem 30. Asi nejtepleji je v Hurghadě, ale velký rozdíl v teplotách není ani v Sharm El Sheikhu a Tabě," vysvětluje Dan Plovajko z CK Fischer. "Velmi stabilní jsou teploty moře i vzduchu na Kanárských ostrovech. Během celého roku se téměř nemění, i proto se Kanárům přezdívá ostrovy věčného jara," dodává Plovajko.

Týdenní dovolenou v 2-3 hvězdičkovém hotelu s polopenzí v Egyptě pořídíte s CK Fischer od 5.990 Kč.

EUROVÍKEND

Pokud máte už jen pár dní dovolené, můžete zkusit tzv. eurovíkend. Tento název se uchytil pro krátké letecké zájezdy hlavně do evropských měst, ale třeba i k moři. V ceně bývá zahrnutý, kromě cesty a ubytování, i výlet nebo okružní jízda městem. Příklady nabídek RHODOS

Prodloužený letecký víkend na RHODOSU 26.10. – 30.10. hotel Mitsis La Vita ***+ (snídaně) 5.300,-Kč



hotel Petit Palais **** (polopenze) 6.700,-Kč

(portál cestovani.cz) MALLORCA 28.10 - letecky 3 dny v **hotelu se snídaní za 4.990 Kč (v ceně letecká doprava, transfer, pojištění, služby delegáta)

(CK Fischer)

Luxusní dovolená za pár korun

Největší výhodou říjnové dovolené jsou oproti hlavní sezoně až o třetinu nižší ceny. Mnozí zvolí luxusnější pobyt (4 - 5 hvězdičkový hotel, all-inclusive), který by si v létě nemohli nebo ani nechtěli dovolit.

Například 12-denní letecký zájezd do Egypta do ****hotelu all-inclusive seženete na portálu centrumzajezdu.cz za 9.990 Kč (bez letištních poplatků).

Další výhody vs. nevýhody

Dovolená v říjnu zaručuje kromě finančních výhod i prázdné pláže a větší klid.

Chladnější počasí ocení také turisté, kteří mají rádi výlety, turistiku, cykloturistiku, tenis, golf...

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že se dříve stmívá, a večery i rána bývají chladnější, a také s tím, že v některých letoviscích už bývají taverny a obchůdky zavřené, upozorňuje Antula Panaci z CK Goldair Greece Tours.