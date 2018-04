Říjen bude v Praze nabitý festivaly. Sjedou se divadelníci i hráči her

Festival Mezi ploty pomáhá s problémy duše

Multižánrový festival Mezi ploty letos mění formát. Z festivalu, který nabízí lidem výjimečné kulturní zážitky a přibližuje svět pacientů Bohnické psychiatrické léčebny, se mění na akci nabízející pomoc lidem prožívajícím stres, strach, úzkost či těžké životní období. Slavnost, na níž 4. a 5. října vystoupí také přední čeští psychiatrové a psychologové, podpoří svým vystoupením Tomáš Klus, Lenka Filipová se svou dcerou Lenny, Václav Neckář, Ewa Farna i textař Michal Horáček s projektem Český kalendář.

Poprvé bude publiku otevřen také kostel bohnické nemocnice. Ani letos nebudou chybět divadelní vystoupení, o něž se postará Hadivadlo, Anna Polívková s projektem Aniby i místní Bohnická divadelní společnost.

Další novinkou je široká spolupráce s Českou televizí, která Mezi ploty zahrnula do svých charitativních projektů. Součástí partnerství bude 3. října pořad Hyde Park, v němž jako hosté vystoupí přední odborníci na lidskou duši, mezi nimi i primář bohnické nemocnice Martin Hollý. ČT2 potom 4. října odvysílá záznam setkání slavných osobností, které budou vyprávět o svých životních pádech a krizích. Pořad má za cíl ukázat lidem s podobnými potížemi, že v tom nejsou sami a vždy existuje nějaké řešení.

Už počtrnácté se do Prahy vrací mezinárodní festival her Deskohraní 2014. Určen je všem bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání či vzdělání, důležitá je jen chuť hrát si. A že je z čeho vybírat - mezi více než 500 her si každý najde tu svou. Zúčastnit se můžete soutěží od začátečnických až po špičkové turnaje s mezinárodní účastí. Chcete-li si zahrát, přijďte od pátku 4. do neděle 12. října do Michnova paláce Tyršova domu v Praze.

Festival …příští vlna/next wave… je tradiční platformou pro prezentaci divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a další alternativy. Jednadvacátý ročník se nese ve znamení Ztrát a nálezů - letos se tedy soustředí na uskupení, která se rozpadla, případně se inovovala. V programu tak najdete projekty divadla D’EPOG a nového Masakru Elsinor, skupiny Depresivní děti touží po penězích i Sektoru pro hosty. Některá představení a projekty se odehrají v netradičních prostorách, třeba v bytových divadlech nebo v kavárně.

Alternativní umělecká setkání si už v těchto dnech můžete vychutnávat na různých místech Prahy nebo od 10. do 14. října také v Brně. Vstupenky jsou k dispozici na místě i v předprodeji.



Odkud pramení lidská nenávist? Jak vzniká zloba mezi státy, národnostmi či společenskými skupinami? A proč láska a humanismus nejsou schopny tento konflikt zažehnat? Tyto i další otázky budou tématem diskuzí mezinárodního setkání spisovatelů.

Letošní ročník se uskuteční mimořádně na podzim od čtvrtka 2. do soboty 4. října. Praha se letos intelektuálně propojí s Marokem. Přivítá nejsvobodnější marocké spisovatele, novináře, intelektuály a společně se budou věnovat prostoru, jenž ovlivnil myšlení Allena Ginsberga, Jeana Geneta, Jacka Kerouacka nebo Williama S. Burroughse.

Ve čtvrtek od 13 hodin se v Senátu můžete zúčastnit debaty o současné marocké literatuře a publikačních možnostech české literární tvorby v Maroku a prezentace českých nakladatelů. Další diskuze v Senátu, tentokrát věnovaná Marockému umění a literatuře, se uskuteční ve stejný čas v pátek. Večer od 20 hodin se v Senátu uskuteční Gala večer, jehož součástí budou autorská čtení a následná diskuze. Místa si však musíte předem zarezervovat.

Sobotní závěr festivalu se přesune do Městské knihovny na Mariánském náměstí. Od 18 hodin nabídne filmovou projekci snímku Boží koně z roku 2012 od režiséra Nabila Ayoucha. Zpestřením bude ochutnávka marockých specialit.