Řidiče ve střední Evropě čeká perný víkend

Problémy v Rakousku

Na rakouských dálnicích a silnicích by se kolony mohly vytvářet v pátek a neděli. Tradiční nápor zažijí motoristé na silnicích na západě země: zejména ve Vorarlbersku a Tyrolích, které hraničí s Německem, ale také v Korutanech a ve Štýrsku v okolí hranic se Slovinskem i na silnicích směřujících do Itálie.

Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost také úsekům před dálničními tunely, kde se často vytvářejí fronty, a "uzlům" v okolí větších měst.

Automotoklub ÖAMTC navíc aktuálně hlásí na území alpské republiky až 209 míst, kde se na silnicích provádějí stavební práce, přičemž některé jsou také na hlavních dálničních tazích. S čekáním na hranicích je třeba počítat hlavně na některých přechodech do Česka a Polska.

Delší čekací doby lze očekávat i na některých hraničních přechodech s Českem, Slovenskem i Maďarskem.

Slovensko bude klidnější

Na Slovensku se v nejbližších dnech nepočítá s mimořádnými dopravnými zácpami, hustější provoz se kvůli prázdninám školáků dá očekávat na hlavních silničních tazích. Naproti tomu ve městech je doprava klidnější a komplikují ji pouze rekonstrukce vozovek. Motoristé by měli rovněž počítat se zdržením na hraničních přechodech s Rakouskem, Maďarskem a Českem.

Hustý provoz ve Francii

Ve Francii se očekává velmi silný provoz, protože po dálnicích a silnicích se budou automobilisté ze severu Evropy přesunovat na jih. Kromě toho se jako obvykle v době okolo státního svátku 14. července začínají vydávat na prázdniny sami Francouzi. Nejhustší provoz se dá čekat v údolí Rhony na důležitém severo-jižním směru.

Francouzské orgány mají za to, že obtíže na silnicích budou kulminovat v sobotu a že v neděli se poněkud zmírní. V údolí Rhony je ale třeba počítat s obtížemi po všechny víkendové dny.

Kolony na italských dálnicích

V Itálii jsou kolony vozidel hlášeny zejména na dálnici A1 Milán-Florencie-Řím-Neapol spojující sever a jih země, potom na dálnici A4 Turín-Terst nebo na trase Terst-Bologna-Taranto podél pobřeží Jaderského moře. Na těchto komunikacích je třeba počítat se silnějším provozem, kvůli kterému se mohou občas tvořit zácpy.

Na hraničních přechodech s Rakouskem jsou vozidla podle informací italského automotoklubu odbavována průběžně a fronty se netvoří.

Situace v Chorvatsku

Provoz na hlavních chorvatských silnicích je podle tamního automotoklubu intenzivní až velmi intenzivní, ale vcelku plynulý, zejména na trasách vedoucích k letoviskům u Jaderského moře.

Hraničními přechody lze projíždět bez většího čekání. Železnice a trajekty jezdí podle jízdního řádu. Kvůli opravám je přerušena doprava na silnici E65/E71 mezi městy Paka a Brežnički Hum. Do 15. září je přerušena doprava na úseku D1 mezi Karlovacem a Gračacem pro nákladní auta o hmotnosti větší než 7,5 tuny, a to od pátku do neděle. Po této komunikaci mohou tato vozidla jezdit jen od pondělí do čtvrtka od 23:00 do 06:00.