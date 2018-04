Říční niva Orlice láká turisty

Naše putování k pastvinské přehradě začne na železničním nádraží v Letohradě. Po zelené turistické značce se vydáme na východisko značených cest na náměstí v historickém jádru města, odkud mírným stoupáním po modré turistické značce dojdeme k vísce Šedivec. Projdeme návsí, a po chvíli přejdeme i hlavní silnici, která vede ze Žamberka do Jablonného nad Orlicí, a sestoupíme k obci Nekoř. Z Nekoře klesá cesta ke korytu Divoké Orlice a proti proudu říčky vede až k deset metrů vysoké hrázi vyrovnávací nádrže, jež je od hlavní přehrady vzdálena přibližně jeden kilometr.

Projekt vodního díla Pastviny byl zpracován v letech 1926 až 1928, stavba přehrady byla zahájena v roce 1933 a dokončena o pět let později, stejně jako přehradní vodní elektrárna. Zděná hlavní hráz byla postavena z lomového kamene dioritu. Její délka je necelých dvě stě metrů a maximální šířka činí až 43,5 metru. Přehradní jezero, které se vine až ke Klášterci nad Orlicí, má plochu sto deset hektarů při délce sedm kilometrů. Objem nádrže přesahuje jedenáct milionů metrů krychlových.

Od hráze vede trasa naší cesty po levém břehu dnes vypuštěné přehradní nádrže. Právě v těchto místech si můžeme prohlédnout nejen původní říční údolí Divoké Orlice, ale i dodnes zřetelné linie původních komunikací i základy někdejších stavení. Cesta podél vypuštěného přehradního jezera pokračuje k vesnici Pastviny, odkud po zelené turistické značce dojdeme k mostu přes údolí Divoké Orlice. Vystoupáme nad údolí a za samotou U Dolečka projdeme kolem památné Vejvodovy lípy, jejíž stáří je odhadováno na neuvěřitelných osm set let. Lesem Sekýř se vydáme k vesnici Zakopance a po červené turistické značce klesneme do Panské doliny, na jejímž konci u místního vepřína opět sestoupíme do údolí Divoké Orlice. K cíli cesty na náměstí v Žamberku už odtud není daleko.

Odjezd z Hradce Králové: osobním vlakem z hlavního nádraží v 7.58 hodin.

Délka výletu: 20 kilometrů.

Trasa výletu: Letohrad, Nekoř, Pastviny, Žamberk.

Návrat do Hradce Králové: dálkovým autobusem ze Žamberka s odjezdem v 16.10 hodin.