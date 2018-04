Říčky dokazují, že i menší středisko může mít kvalitní zázemí

Trojice zajímavých sjezdovek na Zakletém vrchu a kvalitní zázemí jsou to, co láká lyžaře do zimního střediska Říčky v Orlických horách. Vyzkoušet si mohou především kilometr dlouhou černou sjezdovku, na které lyžařská federace FIS povolila pořádat mezinárodní závody ve slalomu a obřím slalomu.