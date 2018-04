Rhodos, ostrov dlouhých pláží a boha slunce. Ohřejete se tu i v říjnu

Dvě a půl hodiny letu, jedno, jestli z Prahy, Brna či Ostravy, a jste na Rhodu - ostrově slunce. Podle pověsti totiž Zeus ostrov daroval svému synovi Heliovi, bohovi slunce. Možná i proto tu tak hřeje, prý až 300 dní v roce.

Východní a západní pobřeží ostrova se dost liší. Krásné zátoky obklopené skalami, dlouhé písčité pláže, které pozvolna přecházejí v oblázkové pobřeží, mírné Středozemní moře - to je východ. Zde jsou soustředěna letoviska a není jich málo, a další hotelové komplexy stále přibývají.

Bohužel některá místa, zejména kolem Faliraki, svým nevkusem připomínají lunaparkové vize nějakého šíleného kolotočáře. Pitoreskní zábavní podniky, s kašírovanými vchody, příšerami na nárožích - to je daň pokleslé kultury, ale podnikatelé to vnímají jinak. Vidět to Zeus, asi by požádal Poseidona, aby je plácnul po hlavách trojzubcem, ale vidina peněz je silná všude.

Západní pobřeží, které omývá Egejské moře, je turisticky mnohem klidnější, romantičtější. Moře tu bývá velmi bouřlivé a vlny divoké, na mnoha místech se proto ani nedá koupat.

Západní pobřeží

Rhodos, architektonický skvost

Na Rhodos míří návštěvníci i v zimě, kdy sem letadla a obří zaoceánské lodě denně přivážejí tisícovky turistů. Jedním z lákadel je stejnojmenné hlavní město ostrova, Rhodos (také Rodos, Rhodes), architektonický skvost zapsaný na listině památek UNESCO.

Samozřejmě musíte vidět Velmistrovský palác a Uličku rytířů na Starém Městě. Právě tady sídlili johanité, kteří přišli ze Svaté země po pádu Jeruzaléma, než se odstěhovali na Matu a stali se z nich maltézští rytíři. O uličce se tvrdí, že je nejhezčí v Evropě.

Další pozoruhodností je Sulejmanova mešita, minaret nádherně kontrastuje proti věži křesťanského kostela.

V přístavu Mandraki, mimo městské hradby, měl stát jeden ze sedmi divů světa. Kolossos, čtyřicetimetrovou bronzovou sochu boha Helia, držící v ruce pochodeň - starověký maják, zničilo mohutné zemětřesení. Podle starších legend stál rozkročený nad vjezdem do přístavu, dnes se tvrdí, že stál ve městě. Každopádně je to symbol ostrova a najdete ho na všem možném i nemožném. Od triček, přes sošky až po ručníky. Na ostrově se ale říká kolossos, kolos je řecký výraz pro zadek.

Na geniu loci města se podepsaly tři kultury a náboženství, které tu vedle sebe po staletí žily v symbióze - křesťané, muslimové a židé. Každý z nich přinesl do města své prvky, které z něho udělaly klenot. Změnilo se to až za druhé světové války, židé nebyli trpěni.

Na procházku se nejlépe vydejte v podvečer nebo až za tmy, kdy město ožívá, přes den tu je velké vedro a obchodníci mají zavřeno. Večer ale nastává cvrkot. Četné krámky nabízejí zlato, kůži, šperky, textil,... Náhončí z různých restaurací a kavárniček vás tahají za rukáv, abyste navštívili právě tu jejich.

Zkuste nějakou zahradní, sedněte si do stínu stromů a dejte si některou z místních specialit, z jehněčího, ryb, zeleniny, s množstvím výborných sýrů, oliv a samozřejmě vína. Ceny jsou ve srovnání se západní Evropou celkem přijatelné, káva za euro, pivo asi 3 eura, musaka nebo pilav 7 eur, ryby a mořské plody jsou dražší. Ve Francii jsem nedávno dal za pivo 6,20 a na druhé mě přešla chuť.

Město ožívá večer Minaret mešity v hlavním městě

Lindos, jedna z nejstarších řeckých akropolí

Dalším z turistických magnetů ostrova je Lindos, městečko považované za jedno z nejkrásnějších v Řecku, ležící na jihovýchodním pobřeží asi 50 km od metropole. K návštěvě láká zejména ojedinělá starověká akropole s troskami chrámu Athény Lindské z období 200 let př. n. l. na pahorku nad městečkem.

Repliky sloupu chrámu Athény Lindské, jeden jako druhý, bez kazu



Je to tak trochu turistický Václavák - turisté míří nahoru a zase dolů, místní ženy nabízejí nepřeberné množství šátků, ubrusů a deček, a k tomu oslíci, vyvážející až k pokladně starobylé památky ty línější turisty. Mezi kamennými sloupy se to hemží fotografy. Když jsem tu byl před pár lety, byly sloupy ještě původní, z opracovaného vápence vykukovaly zbytky v něm zarostlých mušlí. Ty současné jsou jako vysoustruhované podle jednoho mustru. Vydrží asi na věky, ale patina památky se vytratila. Z akropole je nádherný výhled na kouzelné zátočiny dole.

Turisté proudí k akropoli Na akropoli můžete vyjet na oslíkovi

Romantický Monolithos

Monolithos je jeden z několika středověkých hradů na západním, značně bouřlivém, ale o to krásnějším pobřeží. Tady moře tluče do skal, bílá pěna je jako nádherná čepice toho nejlépe ošetřeného piva.

Ze západního pobřeží je vidět nedaleké Turecko, kam zvou cestovky na výlet - ovšem za nákupy, památky v této oblasti nejsou.

Autem za pár dní. Tipy na zajímavá místa

Nejlépe Rhodos poznáte, když si pronajmete auto. Ostrov, který je velmi rozmanitý, objedete za dva tři dny, ceny jsou po sezoně velmi příznivé.

Na východě nesmíte minout staré termální lázně Kalithea, kde se natáčely některé scény filmu Řek Zorba, ale i Děla z Navaronne, Útěk z Athen a řada dalších filmů. Další klíčové scény z Řeka Zorby se filmově odehrály v nedaleké kultovní zátoce Anthony Quinn.

Malebná je i zátoka Tsambika se stejnojmenným klášterem, najdete tu i jednu z nejhezčích pláží ostrova.

Na západním pobřeží stojí kromě Monolithu za zastávku vesnička Siana. Místní olivový olej a ouzo, alkoholický nápoj s příchutí anýzu, jsou stejně proslulé jako rhodská vína.

Ve vsi Siana se zachovalo pár původních domů, jinak se všude modernizuje Kostelík sv. Michala z 15. století

Další působivý středověký hrad se skrývá ve vsi Kastelos. O asi dvacet kilometrů dál v Kamirosu se projděte vykopávkami antického města. Zaplatíte 4 eura a máte obrázek, jak se žilo před tisíci léty. V sezoně je pak velkým lákadlem Údolí motýlů v lokalitě Pataloudes.

Poblíž hlavního města na vrcholu hory Filerimos můžete navštívit nádherný klášter. Vede od něj na protější, asi 200 metrů vzdálený kopec, křížová cesta. Jejím zakončením je dvacet metrů vysoký betonový kříž, příčná ramena slouží jako vyhlídková plošina.

Vnitrozemí na západním pobřeží je zelené, východ spíš vyprahlý

Ráj zvaný Prassonissi

Na Rhodu jsem byl už několikrát, ale letos poprvé jsem se dostal do jeho nejjižnější části - na ostrůvek Prassonissi. Téměř vyprahlá krajina, tu a tam nějaká vesnice, zvlněné kopce, vlevo u cesty vojenská střelnice. Ostrůvek spojuje s Rhodosem přes kilometr dlouhá písečná kosa, ve tvaru přesýpacích hodin. Na konci stoupá kopec, přes který když přejedete, ocitnete se na nejjižnějším cípu ostrova, u majáku. Nejkrásnější pohled je ale z vrcholu kopce.

Písečnou pláň omývá se západu Středozemní moře, z východu Egejské. Západní moře se k vám neustále posouvá, bílé hřebeny vln jsou zpěněné a buší do pláže. Východní strana, mírné vlny, téměř kachní rybník, ale zdání klame. Na jeho vlnách se tu prohánějí desítky, někdy až stovky jezdců na surfech a na kitenech. Nebe je plné barevných křídel, poletují jako motýli, na lanech pod nimi zavěšeni jezdci. Ideální podmínky sem přitahují nadšence z celé Evropy, Poláci tady mají oficiální surfovou a kitenovou školu.

Potkáte tu také nejčastější zvířenu, desítky i stovky divoce se pasoucích koz. Jestli pojedete autem přes písek, jednu malou radu, nejezděte po vyschlém, nebo zapadnete.

Vady na kráse

U turisticky atraktivních míst je většinou čisto, na většině pláží se platí za slunečníky a lehátka, jako téměř ve všech jiných destinacích po světě. Stačí se ale trochu podívat podél silnic, do koryt vyschlých řek, kterými se bude valit v zimě voda, na divoké pláže. Ekologie je tady pojem neznámý, v nepořádku, což je ten nejmírnější výraz, převažují plastové lahve, všechno, co doma překáželo a co se dá někam vyhodit.

EU striktně trvala na zavedení pákových baterií v hygienických zařízeních, tady jsou ale jen v některých lepších hotelech. Použité papíry z wc se házejí, stejně jako například v Bulharsku, do koše. Ne vždy je hotelový personál vynese týž den, splachovat se nesmí, trubky jsou příliš úzké. Kam je asi vyvedeno potrubí odpadu, na to raději nemyslet. I v moři plavou plasty, zvláště západní pobřeží je toho důkazem. Našel jsem murénu, udušenou hroudou polystrénu, životní prostředí dokážeme ničit perfektně.

Muréna zadušená polystyrénem

Přesto ale není proč na Ibiškový ostrov, jak se také Rhodosu říká, zanevřít. Přírodních krás a unikátních památek je na rozdávání.