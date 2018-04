Řecký Rhodos: dlouhé pláže, tisíce motýlů i největší akvapark

Rhodos, který má rozlohu 1 398 km², můžete snadno projezdit autem z některé z četných místních půjčoven, nebo se vydat na jeho průzkum městskou hromadnou dopravou. Tady je několik tipů, co byste si neměli nechat uniknout.

Údolí motýlů

Pozoruhodné místo, které se každý rok od května do konce srpna stává domovem statisíců motýlů, najdete v horní části ostrova kousek od městečka Psinthos. Jde o údolí, kterým prochází naučná stezka, a hlavně se tu nacházejí stromy ambroně, lákající svou sladkou pryskyřicí neuvěřitelná hejna motýlů, přástevníků kostivalových. Přástevníci sice nepatří k motýlům, kteří by hýřili tropickými barvami, a pokud sedí na kmenech nebo listech stromů, působí poměrně nenápadně, nicméně jakmile se celé mračno zvedne do vzduchu, jde o nezapomenutelný zážitek.

Přástevníky do údolí láká pryskyřice ambroní. Říčka protékající Údolím motýlů nikdy nevysychá.

Několikatisícová hejna se vznášejí nad hladinou potoka, který údolím protéká a zajišťuje příjemné a vlahé klima, ačkoli je zbytek vnitrozemí rozpálený a vyprahlý. Procházka podél kaskádovitého pramene, ve stínu rozložitých stromů, je osvěžující i v těch největších parnech, protože říčka nikdy nevysychá.

Občerstvit se můžete v příjemné taverně, vyzdobené jak jinak než motýly. Vstup do Údolí motýlů (řecky Petaloudes) vás v hlavní sezoně vyjde na pět eur. Nenechte se zmást tím, že údolí přetíná silnice, která ho dělí na horní a dolní část. Vstupné platí do obou z nich.

Akvapark Faliraki

Ať už se vydáte na Rhodos s dětmi nebo cestujete pouze v dospělé sestavě, návštěva akvaparku Faliraki vám bohatě vystačí na celodenní program. Park se chlubí tím, že je největší v Evropě a pokud budete chtít vyzkoušet všechny vodní atrakce, které nabízí, budete mít co dělat. Najdete tady nepřeberné množství skluzavek různých adrenalinových stupňů, bazén s umělým vlnobitím, divokou řeku, dětský areál, vířivky, lanové dráhy nad vodní hladinou, vodní trampolíny a spoustu dalších vodních atrakcí.

Dětský areál v aquaparku Faliraki

Park nabízí slušné zázemí pro celodenní pohodlí, od lehátek a slunečníků až po mnoho venkovních restaurací.

Do akvaparku vás zadarmo dopraví autobus, který vyjíždí každou hodinu a každé dopoledne z hlavního města. Transfer zadarmo do vodního parku nabízejí i některé hotely. Děti do tří let mají vstup zdarma, za starší děti zaplatíte patnáct eur a dospělé vyjde vstup na dvacet eur.

Pláž Tsambika

Jedním z nejkrásnějších míst ostrova je oslňující písečná pláž Tsambika. Táhne se podél pobřeží přibližně dva kilometry za Kolimbií a nejsnáze se sem dostanete půjčeným autem nebo skútrem. Tsambika představuje kilometrový pás čistého jemného písku, který na jedné její straně tvoří působivé duny. K neopakovatelnému kouzlu tohoto místa přispívá i skutečnost, že pláž je zcela nezastavěná, nenajdete tu žádné hotely, jen několik malých plážových barů.

Na pláži Tsambika můžete využít bohaté nabídky vodních sportů a adrenalinových aktivit. Pláž Tsambika je vyhlášená jemným, čistým pískem.

Vstup na pláž je zdarma, stejně jako parkování a pokud se vám nechce ležet přímo na písku, můžete si za čtyři eura pronajmout dvě lehátka i se slunečníkem. Pláž Tsambika je ideálním místem pro děti, milovníky adrenalinu i ty, kteří chtějí jen relaxovat. Na rozdíl od druhé strany ostrova tady totiž nejsou žádné vlny a vstup do vody je velmi pozvolný, takže děti si užijí pohodové koupání. Adrenalinoví nadšenci si mohou pronajmout vodní skútr nebo zkusit létání na padáku. A milovníci relaxace zase mohou využít služeb thajských masérek, které oslovují návštěvníky přímo na pláži.

Zbytky chrámového sloupořadí

Lindos, romantika na skále

Může se hodit Kolik co stojí

Ceny potravin na Rhodu se liší a záleží na tom, zda nakupujete v běžném supermarketu, nebo v obchodě na turistické promenádě. Orientační přehled cen:

Lahev vody 0,60 eura

Točené pivo 2–3 eura

Předkrm v restauraci 2–5 eur

Hlavní jídlo v restauraci 7–15 eur

Coca-cola v restauraci 1,50 eura

Půjčení auta na 1 den 30 eur (Fiat Seicento) až 60 eur (Toyota Corolla)



Co nakoupit

Vděčným suvenýrem, který je na Rhodu oblíbený, jsou mořské houby. V okolí Rhodu se nachází množství ostrůvků, jejichž obyvatelé se kdysi jako sběrači mořských hub živili. V současné době se většina prodávaných mořských hub dováží z Karibiku, ale to jim na exotičnosti neubírá. Chybu neuděláte ani s nákupem olivového oleje, případně kosmetických přípravků vyráběných z oliv.

Vidět Rhodos a nenavštívit Lindos by byl hřích. Už před polednem proto Lindos tone v zástupech fotochtivých návštěvníků a průvodců šermujících nad hlavou deštníky. Nenechte se však znechutit a vypravte se do Lindu už brzy ráno, nebo naopak v pozdním odpoledni, kdy davy teprve vyrážejí z hotelů nebo se do nich už naopak vrací. Typicky řecké bílé městečko je vystavené na skále nad mořem a doposud si uchovalo svůj původní, půvabný ráz. Projít se tak můžete křivolakými, uzoučkými uličkami, v nichž objevíte řadu malebných zákoutí.

Hlavní atrakce na vás však čeká na samém vrcholu kopce, kde se nachází Akropole. Výstup k ní je poněkud náročnější, vzhledem k dláždění cesty, schodům i spalujícímu slunci. Cestu si můžete ulehčit za pět eur pronájmem oslíka s průvodcem a nechat se nahoru vyvézt, za stejnou cenu vás osel sveze i dolů.

Za vstup do johanitské pevnosti zaplatíte šest eur, peněz ale litovat nebudete, protože jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se jakoby ve stroji času. Zachovalé sloupořadí dvaceti sloupů je pozůstatkem monumentálního Athénina chrámu z 4. století př. n. l. a přestavuje mimořádně vděčný fotografický motiv. I naprosté kulturní ignoranty však připraví o dech fantastický výhled, který se z vrcholu otevírá. A mimochodem, Lindos je původní rybářskou vesnicí, čemuž odpovídá i nepřeberná nabídka ryb a mořských plodů, které najdete ve zdejších restauracích.

Rhodos, staré město

Staré město Rhodu tvoří obrovská středověká pevnost, která je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. Ostatně už v roce 1988 bylo Staré město zapsáno na seznam UNESCO a jeho dlážděné úzké uličky lákají návštěvníky z celého světa. Do jeho podoby nejvýrazněji zasáhli Johanité, ale najdete tady i antické památky, byzantské paláce nebo mešity.

Pomyslnou tepnu Starého města tvoří Rytířská ulice, která vede k Paláci velmistrů, a lemují ji sídla jednotlivých velmistrů. Jde o jedinou dodnes obývanou středověkou ulici v Evropě, která se ještě uchovala v původním stavu. Dopřejte si procházku po pitoreskních uličkách, jejichž atmosféru dotváří produkce pouličních muzikantů i malebné taverny.