Rheinfall: největší evropské vodopády

Mnoha alpskými říčkami a potoky posilněný Rýn zde padá s burácejícím hřmotem do hloubky 25 metrů. Vodopád přitom patří mezi nejdelší v Evropě, jeho šířka dosahuje úctyhodných 150 metrů.

V jednu chvíli se mi dokonce zdá, jako by voda padala kolem mé tváře a jen tak tak se mi vyhnula a nestrhla mě s sebou.

Vodopády leží u města Schaffhausen, které byste na mapě Švýcarska celkem snadno přehlédli. Ve srovnání s blízkým Curychem jde přece jen o mnohem menší město.

Pozornost mu však věnujte, jinak byste se snadno ošidili o úchvatnou podívanou a hru přírody, kterou zde vytvořil jeden z evropských veletoků.

Za normálních okolností se za jedinou sekundu prožene vodopády více než 700 kubických metrů vody. To však neplatí pro období jara či záplav, tehdy se číslo několikrát zvyšuje.

Orientace směrem k vodopádům vám při švýcarské pečlivosti nezabere ani minutu a podle značek, které vás nasměrují do města Schaffhausen, nemůžete zabloudit. Celý výlet je nejlépe začít na vyhlídkové plošině přilehlého zámečku, kde je nutné zaplatit vstupné. Sice odtud na vodopády neuvidíte, ale naskytne se vám hezký pohled na protější břeh Rýna, po kterém se přibližně za hodinu budete procházet. Udělali byste však chybu, pokud byste jen prošli pokladnou a hned běželi k vodopádu.

Zastavte se před budovou a prohlédněte si ji. První písemná zmínka o tomto zámku se datuje k roku 858. Během let mnohokrát měnil své majitele a od roku 1941 se stal majetkem kantonu Curych.



VODOPÁD NA DOSAH RUKY

Právě zde začíná cesta dolů, která vyvrcholí vyhlídkou na vodopád. Kaskáda několika teras vás pomalu vede až do míst, kdy máte proudící masu vody doslova na dosah ruky. Projít všechna stanoviště rozhodně stojí za to.

Mezi turisticky nejatraktivnější vyhlídky patří Belvedere, Fischetz a nejníže položený Känzeli. Na posledně jmenované terase stojíte přímo nad bouřícím Rýnem. Nyní máte tu masu vody na dosah, stačí jen natáhnout ruku... Jste tak blízko, až z toho jde hrůza. Nemůžete se zbavit pocitu, že vás s sebou proud strhne. Z toho dlouhého pádu se nejednomu návštěvníkovi zatočí hlava.

A co víc, člověk si hned připadá nicotný. Malý tvor stojí proti mocné přírodě, která zde v plné parádě ukazuje svoji sílu.

A ten hluk... Není tady slyšet ani slovo, s přáteli na sebe pouze gestikulujeme. Všechna naše slova hned zmizí v rachotu vodní masy padající dolů.

Není to však jen Rýn, co bere dech, je to terasa sama. Jak se ji podařilo vystavět tak blízko vodě, musí napadnout každého. Poslední terasa je zároveň místem, kde vlastně končí vyhlídková trasa.

DUHOVÉ ODLESKY RÝNA

V okolí Rheinfallu však můžete strávit celý den.Vodopády lze obdivovat také z lodi, se kterou se můžete vydat na plavbu k ostrůvku uprostřed vodopádů. Odtud se vám nabídne jiný pohled na řítící se masu vody. Na vrcholu ostrova hrdě vlaje švýcarská vlajka a nejednoho turistu zřejmě napadne, že má symbolizovat pocit "vítězství" nad tímto živlem.

MŮŽE SE HODIT JAK SE TAM DOSTAT:

Z ČR se k Rheinfallu nejrychleji dostaneme přes Rozvadov směrem na Lindau. Pak si můžete zvolit, kterou cestou se vydáte. Buď pojedete po německé straně Bodamského jezera směrem na Friedrichshafen, odtud dále na Singen a Schaffhausen, nebo po švýcarském území směrem na Kreuzlingen a odtud do Schaffhausenu.



Nezapomeňte, že na švýcarských dálnicích potřebujete dálniční známku. VSTUPNÉ:

Za vstup zaplatíte 0,75 eura nebo 1 švýcarský frank.



Proudy Rýna jsou silné a s lodí dokážou náležitě zahoupat. Za návštěvu ostrůvku uprostřed hřmících vodopádů to rozhodně stojí. Až stanete pod třepotající se vlajkou a kolem vás budou stoupat páry a slunce bude skrze drobné kapičky vytvářet duhové odlesky, budete si naopak připadat jako dobyvatelé.

Ještě zvědavějšímu turistovi se nabízí procházka kolem Rýna. Přibližně po kilometrové cestě se dostane k mostku, který ho zavede na druhý břeh. Odtud budete mít Rheinfall jako na dlani, stojíte totiž proti němu čelem.

Můžete zde navštívit restauraci v malém zámečku Wörth - ta první tady stála už v roce 1835. A těch procházek tady lze podniknout více - z nedalekého železničního mostu je možné se na vodopády podívat z ptačí perspektivy.

Ani tehdy, když se budete dívat na vodopády z úctyhodné vzdálenosti, vás však panická hrůza z té nekonečné masy vody neopustí.