Rezervace Falcký les: pro Čechy velká neznámá

Může se hodit Doprava

Nejlepší způsob dopravy do Falckého lesa představuje osobní automobil. Jednak sem díky odlehlosti nejezdí příliš veřejných dopravních prostředků a jednak oceníme flexibilitu vozu při návštěvách jednotlivých hradů. Z Prahy vede optimální cesta po dálnici směr Plzeň - Norimberk – Heilbronn a Speyer. Trasa měří 600 km a počítejte se sedmi hodinami jízdy. Ubytování

V penzionech se ceny pohybují od 15 do 30 Euro za osobu. Seznam apartmánů a penzionů najdete například na www.dahner-felsenland.net. V oblasti najdeme i několik velmi dobře vybavených kempů – například na okraji Danhu můžeme stany postavit přímo pod skalními převisy v kempu Büttelwoog. Za noc počítejte s cenou 5€ za dospělou osobu, děti do 12 let 4€. Půjčovny kol

Kola lze zapůjčit za výhodných podmínek (pokud jste zde ubytováni) v některých penzionech. Tato služba je německy označena "fahrradverleich." Cena za jeden den se většinou pohybuje mezi 8-12 €. Doporučená mapa

"Naturpark Pfälzerwald", edice Kompass, 1:50 000 s vyznačenými cyklostezkami a pěšími trasami. Popřípadě mapa v měřítku 1:25 000 "Wandern und Radwandern im Dahner Felsenland." Informační centrum

Turistické informační centrum "Tourist Information Dahner Felsenland" má adresu Schulstraße 29, Dahn. Od května do října je otevřeno od 9.00 do 12.30 a od 14.00 do 17.00 hod.; v pátek až do 18.00 hod.; v sobotu jen od 9.00 do 12.30 hod.; v neděli zavřeno. Důležité turistické informace najdeme rovněž na již zmiňované adrese www.dahner-felsenland.net.