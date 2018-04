Revoluce na českých sjezdovkách? Lyžaře budou hlídat skipatroly

Se skipatrolami, které by zajistily bezpečnější sjezdovky, počítají ve všech velkých horských střediscích. "Ráno projedou všechny sjezdovky, označí překážky, například sněžná děla. Celý den pak jezdí po tratích a sledují, co se děje," popsala činnost takové patroly Martina Čermáková ze skiareálu ve Špindlerově Mlýně.

Agresivním lyžařům se tak může stát, že u nich zastaví patrola v červené bundě a důrazně jim za bezohlednou jízdu na sjezdovce domluví. Víc však patrola sama nemůže, limitují ji omezené pravomoci.

"Na rozdíl od zahraničí v českých areálech nemohou neukázněnému lyžaři odebrat ani skipas. Absolutně na něj nemůžeme," vysvětlil Jiří Karlík, vedoucí provozu zimního střediska v Peci pod Sněžkou. "Pokud by problémy pokračovaly, tak musíme zavolat policii a řešit to s ní."

Bezohledným lyžařům u nás dosud žádný postih nehrozil. Precedentem v této oblasti je nedávný soudní spor v Prachaticích, kdy vůbec poprvé stanul před soudem lyžař, který loni na Zadově vážně zranil sedmiletou dívku. Dítě kvůli úrazu přišlo o slezinu a následky operace si ponese celý život. Lyžař byl nakonec obžaloby zproštěn - více ZDE.

Statistiky celkového počtu úrazů v zimních střediscích jsou rovněž alarmující. Zatímco v předloňské zimní sezoně horská služba evidovala 2 027 nehod lyžařů a 1 059 snowboardistů, v minulém roce už tato čísla vzrostla na 3 534 lyžařů a 1 897 snowboardistů.

V zahraničí i tvrdý postih

Co se týče pravomocí skipatrol, jinde ve světě to mají vyřešeno lépe. Například na sjezdovkách ve známých střediscích v americkém Utahu jezdí neustále po sjezdovkách rangeři ve výrazných červených bundách s bílými kříži. V jejich pravomoci je nejen napomínat neukázněné lyžaře, ale případně jim i odebrat bez náhrady skipas.

V Itálii pak jezdí přímo na sjezdovkách policisté. Kromě toho, že poskytují první pomoc a rady, mají vysoké pravomoci napomínat a přímo na místě pokutovat neukázněné lyžaře.

U nás se nový zákon, který by chování lyžařů a pravomoci horské služby upravoval, zatím nechystá. "Legislativní rada vlády to nedoporučila. Chceme najít řešení přidáním odstavců do některého z nynějších zákonů," řekl ministr Jiří Čunek.

Nová norma může pomoci v soudním sporu

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní společně s horskou službou vytvořilo lyžařskou normu pro chování na sjezdovce, která vychází z pravidel Mezinárodní lyžařské federace FIS. Obsahuje desatero pro chování lyžařů na sjezdovkách a v mnohém připomíná pravidla pro chování řidičů na silnicích. Věnuje se také správnému značení tratí.

Přímo na sjezdovce je dodržování normy sice nevymahatelné, ovšem norma může hrát roli při případném soudním sporu. "Pokud dojde k úrazu, bude muset obviněný složitě vysvětlovat, proč lyžařskou normu porušil, a pokud se neobhájí, pak bude odsouzen," vysvětlil náčelník Horské služby Jiří Brožek.

Desatero lyžaře a snowboardisty (Doporučení Mezinárodní lyžařské federace) 1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval jiné.

2. Zvládnutí rychlosti jízdy

Každý lyžař musí jezdit s přiměřeným odstupem. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění i místním podmínkám.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař přijíždějící zezadu musí jet tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucí před ním.

4. Předjíždění

Předjíždět se musí vždy jen s odstupem, který poskytne ostatním dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení

Každý lyžař se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval v úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě.

7. Stoupání a sestup

Lyžař, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Každý lyžař musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Další bezpečnostní opatření

Česká a moravská střediska se o kus posunula i v dalších bezpečnostních opatřeních. "V posledních letech udělala střediska v bezpečnosti velký kus práce, je to srovnatelné s tím, co se běžně realizuje v zahraničí," řekl Milan Jurdík, jednatel společnosti Sitour, která prezentuje zimní střediska ČR včetně servisu aktuálních informací.

"Všude jsou bezpečnostní matrace, vytyčovací sítě, takzvané A-FIS sítě, což bylo v minulosti vidět jen v zahraničí. Za poslední tři roky se v ČR nainstalovalo přes sedm kilometrů sítí a přes 240 bezpečnostních matrací na lanové dráhy. V areálech je také 840 orientačních značení na sjezdových tratích a 108 bezpečnostních transparentů," upřesnil Jurdík.

I v oblasti bezpečnosti ale nadále zůstávají 'rezervy'. "Lyžařský areál je vždy kompromis toho, co by chtěl provozovatel, například šíři sjezdovky, a co dovolí ochrana přírody. Potom jsou okamžiky, kdy jsou ty české sjezdovky zahlcené," vysvětlil náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek.

Diskutovanou otázkou zůstává i požití alkoholu na sjezdovce. Ani Jiří Brožek není příznivcem nulové hladiny alkoholu na horách. "Grog nebo svařák k nim patří," uvedl.

