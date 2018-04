Restaurace Zlaté slunce má originální i lístek

Svíčka na stole zůstala nezapálena. Jinak starodávná kasa těsně za vchodem, dobová tahací harmonika, obrovské rádio na zdi i ostatní dekorace dokonale vytvářely obraz první poloviny století. Jako od babičky byla také sušená jablka, která číšník přinesl coby sympatický doplněk k jídelnímu lístku.

I ten byl originální. Na novinovém papíře a s obrázky figurek známých milovníkům filmů pro pamětníky. Návrat do současnosti nastává při detailním prostudování menu. Méně náročným z něj lze doporučit třeba čočku s párkem nebo borůvkové knedlíky, ostatní pak mohou vybírat z nekonečné nabídky minutkové kuchyně. Ten, kdo má čas i dostatek financí by neměl vynechat předkrm. Mohou to být studené kuřecí kousky v pikantní omáčce za 52 korun či teplé sépiové kroužky o dvacetikorunu dražší. Skvělým požitkem je i bramborová polévka plná hub, servírovaná v chlebové kůrce. Kdo tohle zvládne, musí dopřát žaludku aspoň krátký oddych, aby mohl pokračovat hlavním jídlem.

Žádný gurmán při něm určitě nepohrdne klasickým biftekem za 119 korun, k němuž jako příloha naprosto postačí bohatá zeleninová obloha. Výběr jídel je ale skutečně tak pestrý, že si na své přijde i nepřítel akorát propečeného šťavnatého kusu masa. Vegetariány uspokojí těstoviny s brokolicí, kterou lze zaměnit i za různé omáčky, třeba krevetovou. Na zapití je možno objednat světlé i tmavé krušovické pivo, za trochu přehnaných dvacet pět korun. Výběr ostatních alkoholických i nealkoholických nápojů je tradiční. Jestliže někoho cosi z pozřeného zklamalo, útěchu by měl hledat ve zmrzlinových pohárech. V ovocném skvěle chutná vanilková s jahodovou zmrzlinou, vynikající je i čokoládový s mandarinkami, ořechy a kupou šlehačky. Ta je nadýchaná podobně jako pěna na horké čokoládě, vonící v nádherném hrníčku snad právě přivezeném z jihu Itálie. Vysokou úroveň restaurace dokreslují i stoprocentně čisté toalety, kde snad uklízečka leštila dlaždice ještě pět minut před naší neohlášenou návštěvou.