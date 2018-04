Restaurace ve tvaru sudu vyhořela před 37 lety, nahradil ji hotel

Velkou nostalgii cítila Hana Švecová z Liberce, když s vnoučaty vysedla z lanovky, vyšla asi tři sta metrů na vrchol Javorník a spatřila právě otevřený hotel v podobě obřího sudu.

Historie sudu Historie původní stavby sahá do roku 1898, kdy se ve Vídni konala Jubilejní výstava. Sud obřích rozměrů, který sloužil jako netradiční vinárna, byl právě jedním z vystavovaných objektů. Natolik se zalíbil hostinskému z Dlouhých Mostů Wilhelmu Huebelovi, že přesvědčil své přátele, aby ho po skončení výstavy koupili. Vyhořel při požáru v roce 1974.

"Tady to bylo úžasné, byl to pro mě velký zážitek. Dávala jsem si žlutou limonádu a s rodiči seděla v restauraci. Dnes to stejné zažívají moje vnoučata. Ten původní sud byl sice jiný, tohle je moderní stavba se vším komfortem, ale jsme hrozně šťastní, že stavbu podařilo obnovit. Je to dominanta tohoto kopce a přiznám se, že cítím velkou nostalgii," vzpomínala Švecová.

Na "konkurenční" sud se přijeli podívat také turisté z Lázní Libverda. Tam restaurace v podobě dřevěného sudu doposud funguje. "Nečekala jsem, že bude vypadat takhle, je to něco jiného než u nás, ale předčilo to naše očekávání. Je to moc hezké," zhodnotila stavbu Františka Feistnerová, která s kolegy z turistického klubu z Frýdlantu popíjela na prosluněné terase venkovní restaurace.

Její kolega se prý jezdil na hotel dívat i v průběhu stavby. "Já už jsem měl představu, stavba mě proto nepřekvapila. Myslím, že dobře zapadá do rázu okolní krajiny. Obrovskou výhodou je lanovka, dá se tu lyžovat nebo jezdit na bobovce, dělat túry na kole. Je to bezvadný počin," řekl Jaromír Žlábek.

Stavba začala před dvěma lety

Bezbariérový hotel se začal budovat v roce 2009,spolu s celým sportovním areálem. V hotelu je 12 dvoulůžkových pokojů, z toho jeden pro invalidy a čtyři apartmány. Celkem se v něm vyspí čtyřicet hostů. Restaurace má kapacitu pro 90 návštěvníků, předzahrádka bude pro 60 lidí.

"Dnes poprvé funguje areál jako celek. Je otevřená restaurace, hotel, rychlé občerstvení, lanová dráha a bobovka. Lidé už mají kompletní služby a věřím, že si k nám budou stále nacházet cestu. Už teď máme rezervace na víkendy i zimní sezonu," řekl spolumajitel Všesportovního areálu Obří Sud Javorník Milan Saibert.

V hotelu také do dvou let vznikne rozhledna, která nabídne výhled na široké okolí. Stavba hotelu přišla na zhruba 30 milionů korun. Jde o součást evropské dotace na stavbu areálu Obří Sud Javorník ve výši 116 milionů korun.

Celková investice byla ale vyšší, vyšplhala se na 225 milionů korun. Obec Jeřmanice je minoritním vlastníkem areálu. Spolumajitelem areálu je spolu se Saibertem také bývalý fotbalový reprezentant Václav Němeček.