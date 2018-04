Místo na talíř koukáte z okna ven. Deset restaurací s nejnádhernějšími výhledy

1. Restaurace Sirocco (Bangkok, Thajsko)

V 63. patře State Tower v Bangkoku se rozkládá restaurace Sirocco. Je to zcela jistě jediné místo v thajské metropoli, ze kterého vám výhled žádným směrem necloní střechy okolních budov. Nachází se totiž 266 metrů nad zemí. Restaurace se 150 místy k sezení nabízí jako hlavní delikatesu panoramatický výhled zabírající 270°. Jinak se tu vaří hlavně středomořská strava, k jídlu hraje každý večer živý orchestr. A přilehlý bar, nazvaný trefně Sky Bar, má světové unikum. Je to naprosto nejvyšší bar pod otevřenou střechou. A zahrál si i ve filmu Pařba v Bangkoku s Bradleym Cooperem. O dojmech z baru psal náš kolega, který ho navštívil, zde.

2. Dinner in the Sky (San Juan Teotihuacán, Mexiko)

V hlasování recenzentů TripAdvisoru skončil na druhém místě podnik v Mexiku, ale dopřát si tuto neobvyklou a snobskou atrakci můžete i v mnoha evropských metropolích, včetně Prahy. Není to totiž klasická restaurace, ale plošina pro 22 hostů a číšníka s kuchařem, kterou jeřáb vytáhne do výšky až 50 metrů. Židle připomínají sedadla závodních aut a jsou připojeny ke stolu masivními šrouby a kabelem. Hosté jsou připoutáni bezpečnostním pásem. Kuchař vaří přímo na místě a ne, opravdu si nemůžet odskočit na toaletu. A jak napsal jeden z recenzentů na TripAdvisoru, ceny mohou být závratnější než výška, ve které se večeře odehrává. Snídaně stojí od 130 dolarů za osobu (přes tři tisíce korun) a večeře od 230 dolarů, což je skoro 5,5 tisíce korun za osobu.

3. Podmořská restaurace Ithaa (Jižní atol Ari, Maledivy)

Doby, kdy na atolu Ari v Indickém oceánu žili stálí obyvatelé, jsou dávno pryč. Od roku 1970 je celý ostrov jen turistů, stala se z něj jedna z hlavních atrakcí Malediv. Proměnil se na luxusní potápěčský ráj a svou exkluzivitu podtrhuje první celoskleněnou podvodní restaurací na světě. Sedíte v tunelu skoro pět metrů pod hladinou (přesně 16 stop) a kolem vás nic než modrá voda a rybky. Servíruje se moderní evropská kuchyně a za tříchodové menu k obědu zaplatíte kolem 125 dolarů na osobu, tedy skoro tři tisíce korun. Název restaurace Ithaa znamená v domorodém jazyce maledivců perleť.

4. Restaurace Fresh in the Garden (Kunfunadhoo, Maledivy)

Zatímco předchozí tip není pro ty, co trpí klaustrofobií, restauraci na ostrově Kungfunadhoo na maledivském atolu Baa by měli vynechat ti, co se bojí výšek. Jeden z recenzentů na TripAdvisoru popsal toto nezvyklé místo jako domeček na stromě, kolem kterého je vidět jen špičky banánovníků. V nedaleké bylinkové zahradě si hosté můžou sami nasbírat, co by rádi ochutnali. Výhledu do okolí nebrání žádná stěna, někteří hosté však mají radši stoly poblíž kuchyně, kdy se mohou dívat šéfkuchaři přímo pod ruce.

5. Restaurace a bar Stratosfare (Queenstown, Nový Zéland)

Tahle restaurace nabízí nejlepší výhled na novozélandské město Queenstown a zátoku jezera Wakatipu. Uvnitř to sice vypadá přeplněně, ale díky zvýšenému patru uprostřed mají nádherný výhled zaručen všichni hosté.

“Byli jsme tu několik hodin a jen pozorovali, jak se Queenstown noří do tmy a začínají svítit světla a bylo to úžasné,” píše Novozélanďanka s přezdívkou brewsterfour na TripAdvisoru. Oběd pro dospělého stojí 60 dolarů, večeře 85 a v ceně je i jízdenka gondolou, kterou se hosté přepravují do restaurace. Vedle restaurace je i vyhlídková plošina, ale s rozhledem na opačnou stranu, než je město.

6. Restaurace Top of the World (Nevada, USA)

Na vrchol světa se nedostanete v Himálaji, ale v Las Vegas. Jmenuje se tak jediná otočná restaurace ve městě a výhled z 257 metrů je vskutku impozantní. “Výborná restaurace se skvělou obsluhou. Doporučuji hovězí steak, salát Ceasar a pivo. Restaurace má své kouzlo a jedna se určitě o nevšední zážitek,” píše na TripAdvisoru Michal z Teplic. Obědové menu stojí 49 dolarů, tedy necelých 1200 korun. Zajímavostí je, že restaurace získala díky svému sommeliérovi každý rok za sebou už 18 prestižních ocenění Wine Spectator Award of Excellence.

7. Restaurace Dasheene v resortu Ladera (Svatá Lucie, Karibik)

O pětihvězdičkovém ubytovacím komplexu Ladera na ostrově Svatá Lucie v Malých Antilách v Karibiku jsme psali loni v článku o ultraluxusních hotelích pro vyvolené. Ale na návštěvu jeho restaurace Dasheene nebudete potřebovat miliony, stačit bude pár tisíc. Je otevřená od rána do večera a nabízí tradiční místní kuchyni, například sladké brambory, kokosovou polévku, karibský jehněčí salát, pečené lastury s nakládanou zeleninou v koši z batátů a podobně. A hlavním lákadlem je úchvatný výhled na vulkanické útvary Pitons, které jsou od roku 2004 na seznamu přírodních památek UNESCO. Pozor, kdybyste chtěli jít jen do baru dát si drink a užít si vyhlídku bez večeře, naúčtují vám poplatek 25 dolarů, varuje Američanka Kelsey na TripAdvisoru, která tam byla letos v červnu.

8. Sky Restaurant 634 (Tokio, Japonsko)

Číslovka 634 v názvu vlastně restauraci nepatří, tolik metrů je vysoká televizní věž Sky Tree v Tokiu, tedy Tokijský nebeský strom. Je to mimochodem druhá nejvyšší stavba na světě po dubajském mrakodrapu Budrž Chalífa.

Restaurace je o pár pater níž, zhruba 345 metrů nad zemí. Výhled na Tokio je samozřejmě dechberoucí, za jasného počasí je prý vidět až 70 kilometrů daleko. K jídlu se servíruje japonská a francouzská kuchyně. Obědové menu stojí od 4 725 jenů (1 125 Kč), večeře od 12 600 jenů (tři tisíce Kč). Například večerní menu Miyabi za 15 750 jenů (3 750 Kč) zahrnuje humrovou pěnu zabalenou v mořském okounovi s ratatouille, opečené škeble a marinovaný meloun s kaviárem a fenyklovým pyré.



9. Restaurace, bar a brasserie OXO (Londýn, Anglie)

První restaurací v Evropě, která se díky hodnocení uživatelů TripAdvisoru dostala do desítky podniků s NEJ výhledem, je OXO v Londýně. Název OXO patří celému komplexu budov s věží a tři písmena jsou na ní vidět ve dne a svítící i v noci. Komplex se nachází u břehu Temže v centru Londýna, takže z restaurace v osmém patře máte vyhlídku na nejlákavější turistické skvosty britské metropole. Přímo naproti se skví katedrála svatého Pavla. Někteří místní dávají před restaurací přednost brasserii (kavárna, kde se také vaří), protože prý není tolik formální. Za hlavní jídlo v restauraci dáte od 20 do 40 liber (600 až 1200 Kč).

10. Vinná restaurace Kapari (Santorini, Řecko)

Tady prý bývala bájná Atlantida a fotky ze Santorini jsou snad ve všech reklamách na Řecko. Kapari je luxusní hotelový komplex, který nabízí ubytování ve 300 let starých skalních obydlích. A vinný restaurant má stejnou architekturu. Čistě bílé stěny dávných zdí a z nich přes kalderu výhled na Egejské moře. Pozor, stolů je jen pár, takže rezervace předem je nutná.