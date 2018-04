Rešovské vodopády, jedny z nejhezčích u nás

Překvapení na Křížovém vrchu

Z Břevence, který ani dnes nezapře svůj někdejší sudetoněmecký charakter, vás povede žlutá turistická značka. Střídavě loukami, pastvinami a lesem směřuje příkrým svahem vzhůru.

Výstup netrvá dlouho a ani ne po dvou kilometrech se začíná terén narovnávat. V podstatě skokem se dostáváte do úplně jiné krajiny – úrodnou nížinu střídá drsná oblast náhorních plání typická pro celý Nízký Jeseník.

Výstup končí na kótě Křížový vrch (589 m), která je pro většinu nezasvěcených velikým překvapením. Přímo na vrcholu se k nebi tyčí nikoli věž mobilního operátora, ale kamenné barokní sousoší Ukřižování v životní velikosti.

Jedná se o poslední zastavení křížové cesty výjimečné výtvarné úrovně a ojedinělého kompozičního provedení, která vede na Křížový vrch z blízké vesnice Ruda. Památka z roku 1760 je o to působivější, že se nachází v místě, kde se po většinu roku pasou krávy a potkat člověka je zde vzácnost.







Křížový vrch nad vesnicí Ruda

Křížový vrch však nepřekvapí pouze výletníky s citem pro umění, ale i všechny milovníky dalekých a nových obzorů. Od sousoší se totiž otevírá ničím nerušený rozhled na všechny strany, rozhodně jeden z nejhezčích na severní Moravě – jsou vidět pásma Jeseníků, Zábřežská a Drahanská vrchovina, jižním směrem lze při dobré viditelnosti dohlédnout až na Karpaty.

Sestup do nebezpečné rokle

Z Křížového vrchu vede krátký sestup podél ohrady pastvin a jednotlivých zastavení křížové cesty do vesnice Ruda. Již samotný název prozrazuje, že se tu v minulosti asi kutalo. Těžba železné rudy je zde doložena už v 16. století.

Dnes je více než polovina stavení opuštěná, žijí tu hlavně chalupáři. Dominantou kdysi mnohem živější obce je barokní kostel Panny Marie Sněžné, který zde dal postavit v letech 1756 - 1758 uničovský rychtář Jiří Greschenberger z vděčnosti za záchranu svého života při nebezpečném pádu do rokle někde v blízkém okolí. Tentýž donátor nechal postavit i křížovou cestu.

Do jaké rokle uničovský rychtář padal, dnes už asi nezjistíme, klidně to však mohla být ta, v níž se nacházejí Rešovské vodopády. Z Rudy je vzdálená tři kilometry a vede do ní tatáž žlutá značka.

Nejdříve vede po pláni kolem starého hřbitova (převážně německého a opuštěného, jak bývá v tomto kraji zvykem), pak prudce klesá do hlubokého údolí říčky Huntavy k starému mlýnu. Odtud je to k Rešovským vodopádům už jenom kousek.







Horní stupeň Rešovských vodopádů v soutěsce

Vzrušující soutěska

Asi po půl kilometru chůze proti toku říčky se údolí rázem uzavře a před vámi se objeví skalní kuloár s balvany a vodopádem. Stojíte přímo naproti hlavnímu stupni, který dosahuje výšky zhruba 8,5 m.

Nad ním začíná úzká skalnatá soutěska, do níž lze proniknout pouze pomocí kamenných schodů a visutého dřevěného mostku nad vodopádem. Pohled zdálky na tuto krásnou přírodní lokalitu nabízí dřevěný altánek v protilehlém svahu, poblíž něj narazíte i na starou dobývací štolu na železnou rudu.

Soutěska nad vodopádem je sice krátká, avšak velmi působivá a vzrušující. Značená trasa vede po balvanech, lávkách a kamenných schodech mezi skalními stěnami, dosahující výšky až 25 m. Říčka tu hučí a vytváří kaskády a peřeje.

V horním konci soutěsky se objevuje ještě jeden vodopád o výšce asi 3 m. Hezký pohled na něj je z dřevěného mostku.







Hlavní, dolní stupeň Rešovských vodopádů

Nad horním vodopádem se soutěska rozšiřuje a mění se opět v obyčejné údolí. To se zakrátko rozděluje na dvě větve, takže si můžete vybrat kudy dál – buď podél Tvrdkovského potoka po červené do Tvrdkova anebo podél Huntavy po zelené do Hroního Města. Z obou obcí jezdí autobus buď do Uničova nebo Rýmařova.

Pokud by vás netížil čas, tak můžete ještě vyšplhat na skalnatý ostroh nad soutokem obou potoků. Narazíte tam na příkop, valy a skromné zbytky hradeb dávno zaniklého středověkého hrádku.