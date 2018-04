Peklo na zemi. S dětmi do Chorvatska bez kolon a čekání za 12 hodin

Každá naše rodinná dovolená začíná stejně a je jedno, jestli jedeme na prodloužený víkend za Prahu nebo na dva týdny do Chorvatska. Já při pohledu na počet zavazadel propadám trudomyslnosti, že se to do škodovky nemůže vejít. Manžel balí další nezbytnosti a lakonicky praví, že se to vždycky vešlo. Čeká nás dvoutýdenní pobyt na ostrově Krk a skoro to vypadá, že vezeme jídlo na celou tu dobu.