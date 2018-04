Repelent zažene i jaguára. Jak uniknout ze spárů amazonského pralesa

Tři mladí přátelé a celý svět, po kterém mohou cestovat. Touha po dobrodružství a odvaha se vydat do nepřístupných oblastí. Neúprosná a neprobádaná džungle. Lidská důvěra v sebe a v přátele. A také zrada. Je tu třetí díl britského cyklu dokumentárních rekonstrukcí Přežít!

"Tady jsem vám to vyznačil. Vidíte? Teď jsme tady, překročíme řeku Tuiči, pak půjdeme čtyři dny džunglí až do vesnice. A tam... uvidíte pravé Indiány," tak nalákal Rakušan Karl Ruprechter tři přátele na riskantní výpravu do džungle. Izraelský dvaadvacetiletý voják Yossi Ghinsberg, americký světoběžník a fotograf Kevin Wallace a Marcus Stamm, švýcarský učitel (22), se rozhodli vydat s průvodcem Karlem do neprobádaných končin a do osady, kde údajně žijí Indiáni nepoznamenaní civilizací. Prvním varováním jim možná měla být mapa, kterou jim Karl ukázal...

"Proč jsem odjel do Jižní Ameriky? Měl jsem pro to zcela jasný důvod: toužil jsem po... dobrodružství," přiznává Yossi. " Byl jsem velmi, velmi naivní, myslel jsem, že svět mi leží u nohou a všechno dokážu." Motivace staršího Kevina byla trochu pragmatičtější, jako fotograf šel po snímcích: "To víte, doufal jsem, že mi jich pár uveřejní v National Geographic. Takže jsem to dělal hlavně kvůli sobě." Jeho přítel Marcus se právě vzpamatovával ze vztahu a chtěl utéci od zklamání. Kevin a Marcus už po světě jezdili společně celých osm měsíců. Všichni souhlasili, že i do této riskantní a namáhavé výpravy půjdou společně a vytrvají.



Podle plánu je čekala týdenní cesta pralesem do indiánské osady. Zpátky se chtěli vrátit na voru, po řece Tuiči. Hned od začátku výpravy prý zavládla odlišná atmosféra: "Když jsme vyrazili do Asariamas, začalo nám docházet, že to nebude jednoduché. Trošku jsme se změnili i my … asi to bylo tím, že jsme věděli, že opouštíme civilizaci a že bude všechno záležet jen na nás čtyřech," vysvětluje Yossi s tím, že to bylo jako ve filmu. Jídlo si nebrali, protože Karl tvrdil, že budou lovit, a nemá tedy smysl tahat konzervy. Představa lovu odpuzovala zejména Marcuse. Když Karl ulovil opici, Marcus se jí odmítl dotknout, nechtěl ji jíst. I jeho přátelé takové chování považovali za nepřiměřené, slovy Kevina: "Byl to nesmysl, byli jsme v džungli! Byl zkrátka přecitlivělý."

Musíme se vrátit

Marcus měl ale brzy jiné problémy. Zanítily se mu rány na nohou a udělaly se mu ošklivé boláky. Kromě ukrutné bolesti mu hrozila i další zdravotní rizika, a tak se kvůli němu skupina po kratším váhání rozhodla vrátit zpět do civilizace.

Kevin vzpomíná, že se mu zpátky nechtělo, a při vzpomínání neskrývá, že měl tehdy zlost, ale přesto s návratem souhlasil: "Jít dál nebylo vůči Marcusovi fér. Já ale chtěl jít dál. Nebýt Marcuse, byl bych šel dál. O tom není sporu." Takto se ale vypravili k řece, postavili si vor a vydali se na cestu zpět.





Zatímco v džungli byl Karl ve svém živlu, na voru nebyl tak odvážný, a o to méně byl snesitelný. "V deštném pralese velel Karl, a to právem. Ale tady ne, na řece Kevin hned poznal, že Karl není autorita, bylo to absurdní, Karl totiž neuměl plavat. Bylo mi zcela jasné, že Karl nevěděl, co se na voru dělá, a já mu to řekl, řekl jsem mu, že dělá všechno opačně," rozčiluje se Yossi při vzpomínce na úděsnou plavbu plnou neshod a křiku.

Rozdělení party

A tak, když ho Kevin pozval, aby se s ním oddělil, Yossi si vybral Kevina. Lákalo ho sice zvolit bezpečnější cestu, kterou navrhoval Karl, ale nakonec se vydal na voru dále s Kevinem, zatímco Marcus šel s Karlem, pěšky, směrem do San José. Kevin a Marcus se nerozloučili v dobrém. "Říkal jsi ale, že do toho jdem spolu a zůstanem spolu!"

"Teď je všechno jinak. Nechci tě s sebou. Nejdeš s námi."

"Takže konec?"

"Jo, nejspíš jo."











Později Yossi nechápal, jak k takové roztržce mohlo dojít: "Teď si říkám, jak jsme to mohli udělat? Jak jsme se v takovém prostředí mohli rozdělit? Byla to vlastně zrada, styděl jsem se." Ale cesta dvou dobrodruhů a jejich plavba po vodě směrem ke kaňonu, před kterým je Karl varoval, pokračovala. "Byli jsme vzrušením bez sebe. Začínalo nové dobrodružství, nová kapitola. Už ne ve čtyřech. Vůdcem se stal Kevin a já to přijal. Zčásti to bylo způsobeno věkem, ale hlavně tím, že jsem to na řece neuměl."





Z klidné řeky se ale celkem brzy stala voda vskutku divoká. Oba plavci najeli vorem na skálu. Kevin doplaval divokou vodou na břeh a Yossi mu hodil věci. Než mu ale Kevin mohl hodit lano, aby se i on dostal na břeh, vor povolil a Yossiho unášel divoký proud.





"Cítil jsem na hrudi obrovský tlak, cítil tu sílu řeky. Voda mě hnala obrovskou rychlostí hluboko pod hladinou, takže tlak sílil, nemohl jsem dýchat, zdálo se mi, že nastal konec, exploduju, umírám," popisuje svoje dojmy Yossi. "Po dlouhé době v hloubce mě to vyplivlo na hladinu. Ten hrozný kaňon byl za mnou. Jak jsem jím proplul, fakt nevím."

Hledání a míjení

Nejhorší ale Yossiho teprve čekalo. Mezi ním a Kevinem je tříkilometrová vzdálenost a neschůdný kaňon. Druhý den (patnáctý den od začátku výpravy) se Kevin vydal Yossiho hledat: "To já ho do toho zavlekl a teď jsem nevěděl, jestli žije, jestli se utopil, nebo je zraněný." Také Yossi se vypravil Kevinovi naproti, proti proudu řeky.

Přátelé se bohužel nepotkali, Yossi však našel něco, co mu dalo naději na přežití: "Brzo ráno, den po té tragédii, po tom neštěstí, jsem najednou uslyšel takové kovové cinkání... Za skálou bylo malé jezírko a v něm na mě čekal batoh. Když ho Kevin balil, říkal, že do něho dá všechno potřebné, že je to záchrana, a přivázal k němu dvě prázdné plechovky, aby plaval na hladině." Záchranný batoh obsahoval baterku, nepromokavé pončo, trochu rýže, a hlavně mapu. "Dal jsem si batoh na záda a to mi dodalo odvahy. Lezl jsem nahoru a říkal jsem si – teď to bude hračka, s Kevinem se sejdeme a ta hrůza skončí, a nakonec... bude to dobrá historka."



Kevin byl asi kilometr od Yossiho, když narazil na stěnu, kterou nemohl překonat, a musel ji obejít džunglí. "Dneska vím, že když jsem obcházel strmé stěny kaňonu, Yossi šel proti proudu řeky jen kousek ode mě." A od této chvíle se přátelé jeden druhému vzdalovali.

Po pěti dnech hledání byl Kevin zcela vyhladovělý a vyčerpaný. Věděl, že má jedinou naději, proud řeky, který jej může donést do San José. Už mu nezbývalo než myslet jen na svoji záchranu.

Repelentem proti obtížnému hmyzu i šelmám

Noci byly pro Yossiho nejhorší. "Měl jsem hrozný strach; pokaždé, když jsem něco zaslechl, vyskočil jsem a rozhlížel se, jestli se ke mně neblíží nějaká šelma." A šelma skutečně přišla: "Jasně jsem slyšel, jak někde praskla větev a něco se hýbalo. Věděl jsem, že se mi to nezdá – něco se ke mně blížilo. Posvítil jsem si baterkou... a jen co jsem ji rozsvítil, koukal jsem do tváře jaguára!"







Yossi zareagoval obdivuhodně duchapřítomně a dokonale využil toho mála, co měl k dispozici v batohu poslední záchrany: "Měl jsem zapalovač a taky repelent ve spreji. Vzpomněl jsem si, že jsem v jednom filmu viděl, že se ten repelent dá zapálit." Velice opatrně, bez prudkých pohybů a ve tmě, tváří v tvář nebezpečné šelmě, se Yossi zmocnil obou předmětů.





"Plamen vyhasnul a jaguár byl pryč. Podařilo se mi ho zaplašit. Seděl jsem tam až do rána a třásl se a brečel. Ten strach byl příšerný." Uvědomil si také, že Kevinovi se nejspíše něco stalo, že možná zahynul, a že musí jít sám za sebe.

Druhý den ráno se tedy Yossi vydal podle velice nepodrobné mapy k osadě Kuriplaya, o které se před několika dny Karl zmínil. Z té by měla vést stezka do San José. To dalo Yossimu novou sílu potřebnou pro cestu. "Nahlas jsem si pozpěvoval, hruď se mi dmula, vychutnával jsem si scenérii. Věřil jsem, že to zvládnu." Ještě více jej povzbudilo, když na jednom z kmenů objevil čerstvý zářez mačety. Kevin!

Sledoval pěšinu, kterou objevil. Po několika hodinách už myslel, že ji ztratil, když v tom si všiml čerstvé šlápoty.





Ale naděje, která v něm vzplanula, byla marná. Vzápětí uviděl stejný zářez mačetou v kmeni a uvědomil si krutou realitu. Celou tu dobu chodil v kruhu a sledoval svou vlastní stopu.

Záchrana na řece

Kevin byl v této chvíli jen nedaleko smrti vyčerpáním. Objímaje kládu, plul po proudu řeky. Sotva vnímal, nevěděl, jestli už třeba San José neminul.

"A najednou jsem uviděl kánoe! Proud byl rychlý, a tak mě zanesl daleko. Pak konečně otočili hlavu a začali na mě mávat. Pustil jsem se klády, které jsem se držel, a začal jsem plavat ke břehu. Když ke mně přišli, jenom se mě zeptali ... na dvě věci: prý jestli jsem zabloudil ... a jestli nemám hlad. Bylo to směšné. Vykládali mi, že tam chodí dvakrát do roka na lov. Šance jedna k milionu, velké štěstí. Byl jsem zachráněný, ale nevěděl jsem, co je s Yossim. Jen jsem cítil, že Yossi to nevzdal," líčí Kevin, jak se podruhé narodil.

Yossi se po namáhavé cestě dostal do opuštěné zlatokopecké osady Kuriplaya. Odtud chtěl pokračovat směrem do San José. Kvůli vyčerpání a zdravotním potížím to však šlo špatně. "Měl jsem bolesti. Chodidla jsem měl napadená plísní, měl jsem ji už i na rukou, všude boláky... Bolelo to, hrozně to bolelo, a já si vzpomněl, že to měl i Marcus a já mu tehdy nevěřil a měl jsem ho za padavku. A blesklo mi hlavou, že ta hrůza, kterou prožívám, je důsledkem toho, jak jsem se choval ke kamarádovi. Pochopil jsem to, až když jsem sám trpěl."

Prudké deště vyústily v rozvodnění řeky. Yossiho zastihla povodeň nečekaně, ve spánku. "Nevěděl jsem, co se děje. Džungle se prostě začala sesouvat."



Patnáct dní ztracen v džungli

"To už jsem na tom byl fakticky bídně, už patnáctý den jsem byl sám, nemohl jsem si rozdělat oheň, bez slunce jsem se nemohl usušit, byl jsem bez jídla, do toho déšť a mokro." Yossiho jediná šance bylo vrátit se k řece.

Kevin mezitím organizoval pátrání. Bolivijská armáda sice považovala turistu, který se ztratil v džungli, předem za mrtvého, přece se ale Kevinovi povedlo vojáky přesvědčit, aby mu umožnili po Yossim pátrat z letadla.

"Zaslechnul jsem zvuk, našpicoval jsem uši, zněl tak cize, a vtom mi došlo, že je to letadlo! Záchrana! Hned jsem věděl, že v tom letadle je Kevin. A taky, že hledají mě. Začal jsem skákat radostí, utíkal jsem a křičel," vzpomíná Yossi na chvíle předčasného nadšení. Letadlo totiž letělo vysoko, nemohli Yossiho v žádném případě vidět. Když si to prý uvědomil, poprvé se cítil zcela poražený a zdrcený.

Další pátrání

Také Kevin si uvědomil, že pátrání z letounu nemá smysl. Zatímco Yossi zápasil s nedostatkem jídla a horečkou, Kevin našel domorodce, který byl ochoten dopravit jej motorovým člunem po řece. Sice jen na tři dny, ale Kevin po šanci skočil.

Třicet dní od začátku výpravy. Yossi už je zesláblý a nemocný, navíc jej ještě napadnou termiti. Zcela vyčerpaný se vrací zpět do osady Kuriplaya a nemá sílu kamkoli pokračovat.

"Moje nohy byl plné krvácejících a zhnisaných ran. To už vůbec ani nebyly nohy. Vzdal jsem to... Modlil jsem se k Bohu, aby mě nechal umřít, chtěl jsem už mít klid a zemřít..."

Třicátý pátý den Kevin pomalu vzdával pátrání. Řeka hrozila, že se znovu rozbouří, a majitel lodi vysvětloval, že se musejí vrátit, pátrání že je již zbytečné. Kevin věděl, že má pravdu, a také věděl, že pro Yossiho to znamená smrt - nemůže přežít další měsíc v džungli. Cítil ztrátu a vinu.

Není to halucinace

Yossi ležel totálně vyčerpaný poblíž břehu řeky, když zaslechl nepříjemné bzučení: "Zvuk byl tak silný, že mě napadlo, že nějaká vosa uvízla v moskytiéře, a tak jsem zvednul hlavu a snažil se zahnat tu vosu. V uších mi bzučelo. Zvednul jsem hlavu, ale vosa tam nebyla, žádnou vosu jsem neviděl. Když jsem se otočil, tak jsem u břehu viděl lidi!"

"Připadal jsem si jak... v tu chvíli jsem už nevěděl co se děje. Najednou byl u mě Kevin, náhle tady byl, a já se mu zhroutil do náruče. Jen jsme se drželi a objímali. Nesnažili jsme se ovládnout a jen jsme brečeli a brečeli. Určitě to byl zázrak!"