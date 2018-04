Relaxace v Martigny

Martigny

www.ortm.ch DOPORUČUJEME: Vysokohorskou túru od Jorasse Nechte se vyvézt sedačkovou lanovkou z Ovronnaz na Jorasse do nadmořské výšky 1940 m a odtud podnikněte túru: Jorasse – Petit Pré – Euloi – Fenestral – Lac de Fully – Sorgno – l’Erié – Petit Pré – Jorasse! Během túry se naskýtají nádherné pohledy na celkové panorama hor. V okolí Euloi jsou louky se vzácnou alpskou flórou. Po vstupu do průsmyku Fénestral se otevře pohled na Mont Blanc, jezero Fully a údolí Rhony mezi Sorgno a l’Erié. Túra vyžaduje zhruba pět hodin pochodu, překoná stoupání zhruba 800 metrů a klesání rovněž 800 metrů.

ZAJÍMAVÉ TIPY • Do naprosto výjimečného prostředí je zasazeno středisko La Tzoumaz se suchým, mírným a vždy zaručeně slunečným počasím. Neporušená příroda a dobře udržované turistické stezky činí z oblasti ideální místo pro pěší turistiku. • Horská jezera a říčky na trase z Fenetre de Ferret do Champex-Lac s mnoha vzácnými druhy rostlin nejsou jedinými atrakcemi v kouzelných údolích v okolí Velkého Svatobernardského průsmyku. Ve výšce 2.473 m se v klášteře seznámíte nejen s historií psů-bernardýnů, ale mniši zde během let nashromáždili i spoustu přírodovědného, archeologického materiálu a kostelních pokladů. Muzeum po renovaci je zpřístupněno veřejnosti od roku 1998. • Zajímavé je i Trientské údolí s pitoreskními vesničkami, jimž dodávají svérázný charakter kaňony, vodopády i ledopády, ledovce, alpská zoologická zahrada, stopy po dinosaurech a mnoho dalších zajímavostí.