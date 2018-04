Rekreantům u vody chybí zábava

Většinu návštěvníků nezdrží vyjmenované atrakce více než tři dny. "Situace letos vypadá špatně. Tržby jsou menší o padesát procent. Důvodem je počasí, ale také těžká ekonomická situace většiny lidí. Možností, jak přilákat návštěvníky i za špatného počasí, je tady navíc velký nedostatek. Hrady a zámky mají prohlédnuté za dva dny a zbytek pobytu pak není co dělat. Problém je, že ani obce nemají na podporu cestovního ruchu peníze," říká Zbyněk Šumpich z hotelu Bítov. Na pokles návštěvnosti mělo podle něj vliv i omezení lodní dopravy na Vranovské přehradě.

"Od roku devadesát pět, kdy byl asi vrchol v počtech rekreantů, nám návštěvnost stále klesá," uvažuje. Ani kemp na pláži není naplněn. Na předrevoluční léta, kdy po celé pláži i v okolních lesích stály stovky či tisíce stanů, vzpomínají lidé různě. Chataři s radostí, že nápor ustal, majitelé kempů s povzdechnutím. "Každou noc jsme museli poslouchat vyřvávání opilců a ráno je pak překračovat v lese. Všude se válely kelímky od piva a páchlo to tady. Teď je tady alespoň relativní klid," libuje si chatař Ludvík Kovařík. "Letošní sezona bude asi slabá. Přímo v okolí pláže není moc možností, jak by se mohli rekreanti při nepřízni počasí zabavit. V širším okolí je pak možná turistika, místní hrady a zámky nebo vinné sklepy u Znojma. Za posledních deset let se tady nijak podstatně služby nerozšířily. Když ale nejsou peníze, tak se nedá nic dělat," soudí Ladislav Křikava, vedoucí kdysi vyhlášeného kempu na pláži přehrady.

Přestože je úbytek rekreantů viditelný jak v počtech lidí přímo ve Vranově nad Dyjí, tak i na pláži, starosta obce Roman Watzinger se domnívá, že oblast zdejším návštěvníkům nabízí vyžití i v chladné dny bez slunce a teplé vodní hladiny. "V restauracích i v ubytovnách jsou televizory, jenom v červenci tady máme sedm představení v rámci Vranovského kulturního léta, denně je přístupná výstava Vranovská plavba, některé víkendy je otevřen nedaleký hraniční přechod v Šafově," vypočítává. Ani vedoucí kempu v Bítově Karel Mucha si nestěžuje. "Teď jsme naplněni tak z poloviny oproti normálu, ale není to nejhorší. Večer děláme táboráky s kytarou a ze skály troubíme večerku - to se rekreantům velmi líbí," říká.