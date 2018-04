Řekové oslavují Sokratův rok

"Jako Řekům nám připadá historické dědictví nebo snad iluze, že máme výsadu vyhlásit tento rok Sokratovým," prohlásil ministr kultury Evangelos Venizelos mezi mramorovými sloupy aténské římské agory blízko antického tržiště, kde věřící obětovali olympským bohům, kupující kupovali a filozofové se přeli.

V historických ruinách antického tržiště mohou návštěvníci nalézt místo, kde byl Sokrates souzen za to, že kazí mládež, a uvržen do žaláře. Narodil se kameníkovi a porodní bábě. Tento muž, který je otcem pojmu "ctnost je vědění", nenapsal nic. To, co ho přežívá, zůstalo zachováno díky záznamům jeho žáka a pozdějšího filozofa Platona a historika Xenofona.

Sloužil jako těžkooděnec v aténském vojsku a bojoval statečně ve třech bitvách, ale chybějí důkazy, že měl stálou práci. Zdá se, že většinu času trávil spory na tržišti, kde ho následovali jeho věrní žáci. Mezi nimi bylo to nejlepší a nejhorší, co klasické Atény měly - od Platona a otce geometrie Euklida až po známého politika Alkibiada a některé z nenáviděných třiceti tyranů, kteří svrhli v roce 404 př. Kr. aténskou demokracii.

Právě jeho spojení s některými z tyranů poskytlo jeho nepřátelům záminku k obvinění, že kazí mládež a zavádí nové bohy. Platon uvádí, že ve své obhajovací řeči se Sokrates obrátil na své žalobce stylem označovaným později jako sokratovská ironie, když předstíral nevědomost. Když roztrhal na cáry jedno z jejich obvinění metodou obratného kladení otázek, navrhl nakonec, aby ho město odměnilo za jeho přínos bezplatnými jídly, což byla pocta, která se přiznávala vítězům olympijských her a velkým dobrodincům. Jeho soudci ho však odsoudili k trestu smrti jedem, který na sobě ochotně vykonal, když vypil číši bolehlavu obklopen plačícími žáky.

"S oslavou Sokrata oslavujeme také Atény, kde žena mohla bít svého muže, aniž by to bylo pro něj ponižující," řekla Ekeni Glyatzi-Ahrweilerová, předsedkyně rady evropského kulturního centra v Delfách, které organizuje letošní akce. Centrum pořádá akademická sympozia, divadelní a hudební akce a sponzoruje filmy o Sokratovi. "Považujeme Sokrata za živoucí prvek naší pokračující tradice," řekl Venizelos.

Ačkoli křesťanství vzniklo stovky let po Sokratově smrti, jeho obraz zdobí četné řecké pravoslavné kostely. Historici umění tvrdí, že církevní otcové oceňují jeho původní koncepci jednoho skutečného Boha proti olympskému panteonu. Jak Venizelos říká, Řekové mají podivnou inspiraci malovat Sokrata jako svatou ikonu a zahrnují ho mezi světce na malbách na ikonostasech v pravoslavných chrámech.