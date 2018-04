Rekordní teploty v jihovýchodní Evropě

Chorvatské sdělovací prostředky tvrdily, že v zemi zemřelo v důsledku horka 40 lidí. Ministerstvo zdravotnictví to nemohlo potvrdit s tím, že zatím není možné přesně zjistit, kolik infarktů a dalších zdravotních potíží vysoké teploty vyvolaly.Podle rumunských úřadů zemřelo v zemi k vůli vedru nejméně devět lidí. Většinou se jednalo o zemědělce, kteří pracovali na polích v oblastech vzdálených 175 kilometrů západně od Bukurešti, kde teploty dosahovaly 43 stupňů Celsia.Teplé vlně s teplotami nad 40 stupňů Celsia se oficiálně přisuzuje osm mrtvých v Bulharsku, tři v Řecku, dva v Turecku a jeden mrtvý v Makedonii. Obyčejně bývají ve stejném ročním období teploty v jihovýchodní Evropě podle AP mezi 30 a 35 stupni Celsia."Jde o nejteplejší 6. červenec za posledních 60 let," citovala tureckého meteorologa Seyfullaha Celika agentura AP. Dodala, že ve všech postižených zemích byla vyhlášena mimořádná bezpečnostní opatření a uvedeny do pohotovosti záchranné a další zvláštní služby.