Rekordmanka mezi lanovkami. Zugspitze navštíví 500 turistů za hodinu

Nejvyšší hora Německa Zugspitze má výšku 2 962 metrů a jako hraniční hora mezi Německem a Rakouskem je hojně navštěvovaná. Na vrchol vedou tři lanovky a to Eibsee-Seilbahn, Tiroler Zugspitzbahn a Gletscherbahn.

A právě nejdelší z lanovek, Eibsee-Seilhbahn nahradí nová. Ta stará totiž nestačí zájmu turistů. Původní lanovku otevřeli v šedesátých letech a sloužila spolehlivě. Jenže se u ní tvoří obrovské fronty. A to jak směrem nahoru tak i dolů. „Lanovka bude větší, hezčí a modernější,“ říká Peter Huber, technický ředitel stavby.

A v mnoha ohledech bude rekordmankou. Žádná z existujících lanovek světa nepřekoná od zastávky až k horské stanici větší převýšení (dva tisíce metrů). Lano bude podpírat jediný sloup dosahující výšky 127 metrů a měla by být tak nejvyšší na světě. Navíc vzdálenost od nosníku až k horské stanici přesáhne tři tisíce metrů.

Lanovka na vrchol Zugspitze z rakouské strany

Celý projekt vyjde na 1,4 miliardy korun. Účelem je především dopravit na vrchol co nejvíce turistů. Nová kabina bude tedy sice větší, ale zároveň pomalejší. Staré kabiny unesou 40 lidí, ty nové zvládnou až trojnásobek, tedy 120 lidí. Takže místo 220 lidí za hodinu lanovka přepraví více než 500 lidí.

V současné době se dostane na vrchol až půl milionu lidí ročně, což je ale stejně už téměř maximální využití. „Cílem je zvýšit kapacitu o deset procent,“ vysvětluje Huber. „To je i celková kapacita vrcholku Zugspitze,“ dodává.

Každé navýšení kapacity vítají například ve vesnici Grainau, která žije právě z turismu. Jak potvrzuje místní starosta, zájem je obrovský.

Stavební práce komplikuje počasí

Výstavba rozhodně v takové výšce není jednoduchá, průměrná teplota činí minus 4,8 stupně, dokonce i v létě se tam teploty pohybují kolem 10 stupňů. Stavařům jde doslova o dny. Déšť a sníh práce zpomalují. I v srpnu musí často zedníci ráno několik hodin nejdříve odklízet sníh. „Zpomalilo nás počasí letos na jaře,“ říká Huber. Do konce roku by i přesto měli stavaři dokončit betonářské práce. Navíc by měla být hotová i prosklená moderní stanice s dvěma patry a terasou.

Chata Münchner Hütte stojí na vrcholu Zugspitze už od roku 1897.

Příští rok přijdou na řadu technici lanovky. Ti na jaře odstaví starou lanovku a následně ji nahradí tou novou. Po odstávce bude muset několik měsíců turisty přes chybějící úsek vozit existující zubačka, která je mnohem starší. První úseky pochází z konce dvacátých let. Ta byla ale od té doby už několikrát zmodernizována.

V horské stanici láká Zugspitze nejen na horské panorama ale také třeba muzeum sněhových krystalů. Pro hosty zatím stávající výstavba nepůsobí rušivě. Naopak je to jedna z atrakcí. Masivní probíhající stavební práce v tak vysoké nadmořské výšce nejsou běžné.