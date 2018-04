Trojice Norů stihla návštěvu 19 zemí za 24 hodin. Byli i v Česku

"Najali jsme si celkem tři auta. Nejdřív jsme jeli z Řecka do Makedonie, pak jsme letěli ze Skopje do Bělehradu, dalším autem jsme jeli ze Srbska do Rakouska. Z Vídně jsme odletěli do Düsseldorfu a odtamtud jsme dojeli do Lichtenštejnska," popsal trasu ve zkratce Gunnar Garfors v rozhovoru s iDNES.cz.

Výlet začal po půlnoci v neděli 21. září z řecko-bulharské hranice. A hned málem přišli o kameramana. "Natáčel o nás dokument a sebrali ho za to, že natáčel blízko hranice. Asi hodinu pobyl na policejní stanici," dodal Garfors. Dokumentarista soukromé televize se k trojici cestovatelů přidal v Düsseldorfu a doprovázel je až do Lichtenštejnska.

Zatímco Gunnar Garfors celou trasu naplánoval, Øyvind Djupvik všechny části autem odřídil a Tay-yong Pak zajišťoval proviant, tedy hlavně sendviče a nápoje. "Nejtěžší bylo udržet pozornost celých 24 hodin," přiznává Garfors. Jednu chvíli jim dělalo starosti počasí, ve Švýcarsku hrozně lilo. "Museli jsme zpomalit, a proto jsme nestihli zajet do Itálie," smutní mluvčí trojice norských rekordmanů.

Jednou z 19 zemí, kterou krátce navštívili, byla i Česká republika. Hranici překročili u Břeclavi, ale hned se otočili zpátky a uháněli do Vídně.

Cestu plánovali asi půl roku. Letos v květnu se pokusili překonat do té doby platný světový rekord 17 navštívených zemí za 24 hodin. Podmínkou přitom je, že se v každé zemi musíte ocitnout fyzicky, ne jen nad ní přeletět, že cestu musíte stihnout za 24 hodin a musí se o ní napsat v médiích. Tehdy stihli v limitu navštívit 17 zemí. "Museli jsme totiž jet tolika objížďkami, že jsme nabrali zpoždění a uletělo nám letadlo. Na další jsme museli čekat tři hodiny," vzpomíná Gunnar Garfors. Rekord dorovnali a jak přiznává Gunnar, kdo by se chtěl dělit o rekord. Proto si na září naplánovali nový pokus.

A když se tentokrát na cestě z makedonského Skopje dostali před hranicí s Kosovem do kolony, raději z auta vyběhli a na území Kosova zasprintovali, aby stihli letadlo ze Skopje do Bělehradu.

Jejich druhý pokus o překonání světového rekordu v Norsku vyvolal nejen zájem médií, ale i sponzora. Sázková kancelář na ně vypsala kurz, jestli to stihnou.

Stihli, 19 zemí navštívili za 23 hodin a 33 minut.