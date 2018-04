Rekonstrukce bitvy připomene konec války

Co se vlastně ve Slivici 11. května 1945 odehrálo a co tedy bude i hlavním obsahem sobotní rekonstrukce? Zbytky německých jednotek SS a dalších složek říšské branné moci se snažily dostat přes demarkační čáru, která procházela Milínem, do zajetí spojeneckých vojsk. Protože jim však podmínky kapitulace podepsané 8. května zakazovaly jakékoliv přesuny, Němci se snažili přes demarkační čáru probít. Při boji, který skončil porážkou německých jednotek, zahynulo osmnáct partyzánů a několik desítek ruských vojáků i vojáků SS. O život přišlo také přes dvacet obyvatel převážně z Milínska.

Program rekonstrukce slivické bitvy začne již zítra ukázkou historické vojenské techniky (17.00), rockovým koncertem kapely Gentiana (19.00) a ohňostrojem u památníku ve Slivici (21.00). Na sobotní dopoledne je připravena ukázka výcviku vojáků v bojovém umění musado a současné dělostřelecké vojenské techniky (11.45-12.00). Po pietním aktu u památníku (13.00) vypukne bitva, která by měla trvat jeden a půl až dvě hodiny (14.00-16.00).

Po slavnostním nástupu účastníků bitvy vyjede kolona historických vozidel po linii demarkační čáry do Březnice, kde se zastaví na náměstí (17.00). Odtud bude pokračovat do Bělčic a také zde bude mít zastávku (18.00). Konečnou stanicí kolony bude město Strakonice, kde v neděli naváže na sobotní program Den otevřených dveří ve vojenských útvarech 4312 a 4325 (9.00-14.00).

V areálu slivického památníku bude po celou sobotu k dispozici vojenské ležení se stany, asi stovkou kusů vojenské techniky, se stánky s občerstvením a také s výstavou, která návštěvníkům přiblíží na fotografiích a dokumentech skutečnou slivickou bitvu i události, jež k ní vedly a po ní následovaly. Vstup do vojenského tábora bude stejně jako zhlédnutí bitvy zdarma.

JAK SE TAM DOSTANETE

Do Slivice se dostanete po rychlostní komunikaci R4, vedoucí z Prahy do Strakonic. Nedaleko dějiště bitvy bude připraveno velkokapacitní bezplatné parkoviště. Dopravu do Slivice zajistí i kyvadlová autobusová doprava z Příbrami. Od obchodního domu Prima budou autobusy vyjíždět mezi 11.00 a 12.00 hodinou, vracet zpět se budou od 16.30 do 17.30.