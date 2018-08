Tady je naštěstí ještě prázdno. Z moravské Vídně na neobjevenou Oslavu

Vydat se na Oslavu na kole vypadá jako holý nesmysl, zvláště když si člověk představí její nejatraktivnější část pod Náměští: divokou, nespoutanou řeku plnou balvanů, která se kroutí mezi skálami v hlubokém a obtížně přístupném zalesněném údolí.

Existuje však i jiná tvář Oslavy, pro cyklisty mnohem vstřícnější. Úsek vhodný pro pohodovou cykloturistiku se nachází zejména mezi Velkým Meziříčím a Náměští nad Oslavou.

Na startovní čáře ve Vídni

Zahájit cyklistické putování ve vesnici Vídeň má hned několik logických důvodů. Cca pět kilometrů odtud se nachází rychlíková železniční stanice Křižanov na hlavní trati Praha – Havlíčkův Brod – Brno.

V katastru obce se rozkládá přehrada Mostiště, pod níž Oslava vytváří již opravdové hluboké údolí, zatímco nad ní je to povětšinou jenom mělký úval. A v neposlední řadě kuriózní název obce vzbuzuje pozornost a touhu podívat se tam.

Přehrada Mostiště z roku 1961 slouží v prvé řadě jako zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Velké Meziříčí – Třebíč, který zásobuje přibližně 100 obcí v regionu. Pod hladinou vody zmizela divoká přírodní scenérie Peklo na Oslavě. Podle archivních fotek tam bylo velmi kamenité říční koryto lemované příkrými skálami.

Po 300 m dlouhé a 30 m vysoké hrázi lze na kole rychle přejet na protilehlý údolní břeh a kolem Nemocnice s. Zdislavy si to zamířit do 6 km vzdáleného Velkého Meziříčí.

První město na řece vás přivítá dálničním mostem Vysočina, jehož betonové monstrum se pne vysoko nad údolím. Hezčí kulisu městu vytváří zámek, pod nímž je nutné přejet na levý břeh a sledovat značení cyklostezky č. 5178, Mlynářská vedoucí ulicí Poříčí. Odsud se pak nabízí přes řeku hezký pohled na domy historického centra a dvě zachovalé synagogy.

Přehrada Mostiště Zámek ve Velkém Meziříčí

Balvany v Nesměřském údolí

Oslava pod Velkým Meziříčím opouští civilizaci a vtéká do romantického lesního území, kde se jen tu a tam objeví osamocená budova starého mlýna či chaty. V létě tu vznikají stanové tábory jako z dob Rychlých Šípů. Této partii se říká Nesměřské údolí a má své osobité genius loci.

Nejvýraznějším fenoménem jsou veliké oblé balvany v korytě řeky připomínající barvou i tvarem hřbety ponořených hrochů. Největších, doslova obřích rozměrů dosahují u rekreačního střediska Nesměř, což je zároveň jediné místo v údolí mezi Velkým Meziříčím a Náměští, kde by vám možná prodali nějaké občerstvení.

Nakupenina říčních balvanů se ukrývá za areálem letních chatek a obvykle na nich skotačí ubytovaná mládež. Takové kameny v řece se jen tak hned někde nevidí. Skoro jako šumavská Vydra! A kupodivu k nim neukazuje ani žádná směrovka, takže běžný uživatel turistického znační je bez povšimnutí mine.

Podobný problém může nastat o 300 metrů dál pod hradem Templštejn. K němu rovněž nevede značka, pouze nenápadný dřevěný ukazatel „k hradu“, který se ze sedla jedoucího bicyklu snadno přehlédne.

Balvany v Oslavě u rekreačního střediska Nesměř

Templštejn nad Oslavou je jenom slabým odvarem 28 km vzdáleného Templštejna nad řekou Jihlavou u Jamolic. Zachovalo se z něj torzo zdi hranolové věže a jinak skoro nic. Společného mají oba hrady asi jen to, že je založili templáři. Název tohoto Templštejna je navíc novodobý, lidový a nejsou o něm známy prakticky žádné historické zprávy.

Bez piva a cyklistů do Náměště

Přestože asfalt za rekreačním střediskem Nesměř mizí, zpevněná cesta má i nadále kvalitní povrch a jízda podél Oslavy příjemně odsýpá. Akorát cyklisté tu žádní nejsou a to je přitom vrcholné období letních dovolených! Oslava zkrátka na rozdíl od mnoha jiných řek, kde vedou souběžně cyklostezky, zatím moc netáhne. Chybí spolehlivé výletní hospůdky, souběžná dopravní obslužnost a možná i reklama.

Cyklisty rozhodně nenaláká ani významný zádrhel na trase jménem Holomkův mlýn. Majitel bývalého mlýna totiž před několika lety neprodyšně uzavřel svůj pozemek včetně zříceniny hradu Tassenberg (Dub), takže údolím na kole neprojede ani noha, byť rychlá a přímá cesta kolem řeky po stovky let dříve existovala. Značkaři proto museli přeložit pěší i cyklotrasy obloukem přes okolní vesnice nahoře nad údolím a dolů k Oslavě je vrátili až po čtyřech kilometrech. Pokud se vám podaří pracně obejít oplocený soukromý pozemek, narazíte v údolí za Holomkovým mlýnem ještě na staré zelené turistické značky.

Hrad Templštejn nad Oslavou Jeden z mnoha mlýnů na Oslavě

Od vesnice Vaneč, kde se cyklotrasa napojuje opět na řeku, zbývá do Náměště nad Oslavou přibližně 12 km. Nejdříve se střídají polňačky a lesní cesty, nakonec (od vesnice Naloučany) převládne asfalt v podobě silnice III. třídy. Řeka teče v tomto úseku docela líně mezi loukami a zmizely z ní oblé šedočerné balvany.

Po cca 40 km jízdy přichází vhod město Náměšť, kde sice na náměstí nenarazíte na restauraci ani čepované pivo, můžete si však dopřát skvělou cukrárnu nebo bufet.

Divokou Oslavou do Ivančic

Pod Náměští se Oslava noří do hlubokého a úzkého kaňonu, který je rájem trampů a milovníků neporušené přírody. Turistické značky vedoucí po obou březích řeky jsou na kole na mnoha místech nesjízdné, neznamená to však, že je nutné cykloputování kolem Oslavy v Náměšti vzdát. Na další zhruba 30 km dlouhou cestu to chce ale spíše horské kolo.

Značené cyklotrasy vedou z Náměště lesními cestami k brodu pod Vlčím kopcem, kde se od konce roku 2017 klene přes řeku nová lávka pro pěší a cyklisty. Adrenalin brodění Oslavy už tak zůstává definitivní minulostí.

Barokní most přes Oslavu a zámek v Náměšti Divoká Oslava

Od lávky se pak dá po levém břehu pokračovat k silničnímu mostu ve Skřipině a obdivovat krásu řeky, v niž je opět plno kamení. Ne nadarmo se říká této části údolí Divoká Oslava. Ze Skřipiny je vhodné objet obloukem po silnici přes Mohelno a Senorady úsek ke Ketovickému mlýnu a u něj zvolit cyklostezku do Čučic traverzující příkrý svah pod vyhlídkou Panorama.

Z Čučic je to pak už coby kamenem dohodil po silnici do Oslavan k příjemné lahůdce na závěr, což je 3,2 km dlouhá rovná cyklostezka Oslavany – Ivančice z roku 2015. Vede podél řeky a končí jen pár metrů od místa, kde se Oslava vlévá do Jihlavy.

V druhé půli náročná, ale krajinářsky mimořádně hodnotná cesta je v Ivančicích u konce a před cyklistou vyvstává problém, jak se dostat zpátky tam, odkud ráno vyjel. Podél řeky Oslavy totiž žádná silnice ani železnice nevede.