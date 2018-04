Řecký turismus začíná mít potíže. Ubylo 40 procent rezervací

Podle Asociace řeckých turistických kanceláří (SETE) klesl v posledních dnech počet dovolenkových rezervací až o 40 procent.

Deník Kathimerini napsal, že provozovatelé restaurací a hotelů zejména na ostrovech navíc začínají mít problémy se zásobováním, protože nejsou schopni platit zahraničním dodavatelům.

Obchodní komora Kykladských ostrovů podle Kathimerini kvůli hrozícím výpadkům zásobování adresovala vládě oficiální dopis, ve kterém varuje před zavíráním podniků. Hotely a restaurace prý mají problémy zejména s objednávkami potravin a nápojů, docházejí i některé léky.

Počet rezervací klesl o 40 procent, ale turistů je pořád dost

„Množství rezervací na poslední chvíli se po zavedení kapitálových kontrol snížilo až o 40 procent,“ řekl serveru Spiegel Online šéf SETE Andreas Andreadis. Znamená to, že asi 240 tisíc očekávaných rezervací se nakonec neuskutečnilo. Vlnu stornovaných pobytů prý zaznamenaly i hotely v Aténách. Podle něj to může znamenat vážné škobrtnutí pro celý turistický průmysl, který letos očekával rekordní rok. Loni do Řecka přijelo 24 milionů návštěvníků, letos jich mělo být o milion více.

Andreadis však zároveň zdůraznil, že žádná katastrofa se zatím nekoná: v Řecku je nyní kolem 800 tisíc turistů, pro něž restrikce na výběr z bankomatů a platby bankovními kartami neplatí. České cestovní kanceláře českým turistům důrazně doporučují, aby s sebou měli dostatek hotovosti na celou dobu pobytu.

Zájem o cestování mezi Řeky naproti tomu opadl velmi výrazně. Na období od června do září podle serveru Travelplanet 24 ubylo rezervací letenek od řeckých zákazníků o 50 procent.