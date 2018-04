Z turistického ráje uprchlický tábor? Řecký ostrov Kos na vlastní oči

Cílem naší cesty byl hotel v letovisku Lambi, v těsné blízkosti hlavního města Kos. Tam měla být situace podle dostupných informací nejhorší.

Teď, po pěti dnech pobytu, kdy jsme kromě Lambi navíc větší část ostrova projeli na motorce z půjčovny, můžu s jistotou říct, že kromě pár jedinců v hlavním městě není po uprchlících po celém ostrově nikde ani stopy.

Letovisko Lambi se rozkládá na severovýchodním výběžku ostrova a vzdušnou čarou je to z Turecka přibližně pět kilometrů. Celé pobřeží lemují pláže. Na zlomu mezi severní a východní pláží je vojenská základna a podél pobřeží proplouvají velká vojenská plavidla. Jeden by řekl, že žádná loď nemůže proklouznout.

Podle delegátky cestovní kanceláře, která zde žije, uprchlické lodě připlouvají, ale vše se děje velmi organizovaně. Po vylodění je posílají na policejní stanici, kde jim vyřizují doklady. Na místě jim pomáhají imigrační pracovníci označení vestami. Poté odplouvají na pevninu.

Těm, kterým trvá vyřízení dokladů déle, je k dispozici prázdný hotel někde ve vnitrozemí. Ale mnozí si prý platí ubytování v hotelu, zdaleka ne všichni jsou bez finančních prostředků.

Pláže bez uprchlíků

Odpovídá tomu i situace na ostrově. Pláže jsou plné turistů, uprchlík ani jeden. Dokonce ani nikdo, kdo by mohl uprchlíka připomínat. Žádné lodě, pohozené plovací vesty, žádný nepořádek, nic. Jsou tu hlavně Češi, Poláci, Němci, pár Nizozemců a samozřejmě Řekové.

Na moři jsou kromě vojenské lodi jen výletní plavidla. Čekal jsem, že situace bude asi klidnější, než se u nás píše, ale kdybych sem jel naprosto bez informací, slovo uprchlík by mě ani nenapadlo.

U přístavu v centru hlavního města se pohybuje pár mužů tmavší pleti a žen se zahalenými vlasy, ale že jsou to uprchlíci, se mohu jen domnívat. Zapadnou mezi turisty, jsou slušně oblečení, drží v ruce smartphony a tablety, pojídají zmrzlinu, zkrátka jako na dovolené. Nikde nepostávají, nikoho neobtěžují.

U policejní stanice jsem zahlédl skupinu asi 10 lidí, nejspíš čekali právě na vyřízení dokladů. Věnovali se jim policisté a imigrační pracovníci. Nikde nebyly žádné zástupy lidí, takže to jde asi pěkně rychle.

Ostrov Kos, Lambi, poblíž policejní stanice (25. června 2015) Ostrov Kos, Lambi, přístav (25. června 2015)

Obavy místních

Zkouším si popovídat se servírkou u plážového baru Mylos, asi 200 metrů severně od hlavního města Kos. Podle ní na ostrov připlouvá asi 300 uprchlíků měsíčně a zdrží se prý maximálně několik dnů. „Máme dost problémů sami se sebou a nemůžeme jim donekonečna pomáhat, i kdybychom chtěli. Chápeme, že utíkají, aby si zachránili život, ale přidělávají nám starosti,“ říká mladá žena s tím, že na ostrově je málo práce i peněz, a tak se místní obávají, aby jim i to málo ještě uprchlíci nepokazili. Pověst u turistů si budovali dlouhé roky a teď by jim to mohli utečenci rychle zhatit.

Ale z pohledu obyčejného návštěvníka se tady nic vážného neděje, situace je normální. Možná kdybych hlídkoval u pláže, která je Turecku nejblíže, a měl připravenou kameru, něco bych ulovil. Sama delegátka říkala, že když se v Česku zveřejnily první zprávy o uprchlících, do 10 dnů se tu objevila řada novinářů, fotografů a kameramanů a lovili senzace. Když měli štěstí, stavěli si uprchlíky, jak potřebovali, fotili, točili, dělali rozhovory. Radši jsem se nezmiňoval, co mě živí. Pár záběrů na mobil jsem udělal: okolí policejní stanice, pár lidí na hlavní třídě, ale to je tak všechno.

Jdu se vykoupat. Na pláži vedle baru Mylos jsme objevili vyfouknutý gumový člun, ale uprchlíci nikde. Lidé relaxují pod slunečníky na oblázkovo-písčité pláži, někteří ve vodě. Moře šumí, na pohled prostě běžná dovolenková destinace.