Řecko v září: ideální doba pro aktivní dovolenou

Můžete vyrazit do hor na kolech, projet se po plážích na koni, zahrát si golf a přitom se kochat krásnými scenériemi nebo zažít dobrodružnou jízdu terénním vozem a dopravit se na místa, kam se každý nedostane.

Cyklistika



Pokud rádi jezdíte na výlety na kole, můžete si na pevnině i na většině řeckých ostrovů kola pronajmout.



Některé hotely dokonce přímo nabízejí svým hostům cyklistické výlety na horských kolech. Jste-li náročnými cyklisty, kteří chtějí jezdit na svých vlastních kolech, můžete si s cestovní kanceláří dohodnout přepravu svých vlastních kol.





Stačí, abyste svůj požadavek nahlásili při rezervaci zájezdu, počítejte ale s tím, že jeho váha se započítává do povolené váhy zavazadla pro leteckou přepravu.

Osmidenní cyklistický výlet můžete absolvovat například na ostrově Samos. Navštíte město s názvem Pythagorion, které je pod záštitou UNESCO, prohlédnete si rodiště geniálního řeckého matematika a filosofa Pythagora či chrám bohyně Héry, která se podle mýtu na ostrově narodila.

Kolik stojí v Řecku půjčení kola Na Krétě stojí denní pronájem horského kola s helmou okolo 5 € stejně jako na Rhodosu. Na Kosu si můžete běžné kolo pronajmout již za 2 € na den, horské stojí 5 až 10 € na den, pro rodinné výlety si lze půjčit dětská kola i dětské sedačky

Golf



Ať jste profesionál či golfový začátečník, vhodná golfová hřiště najdete v Řecku téměř na všech turisticky atraktivních místech.

Golfové hřiště najdete mimo jiné i na ostrově Kréta. Crete Golf Club se nachází sedm kilometrů od známého letoviska Hersonissos. Hřiště je částečně vytesané do skal a roklí, najdete tu i "poušť". Po celém hřišti si golfisté mohou užívat ohromujících pohledů do hor i na pobřeží Středozemního moře, vzdáleného asi deset minut jízdy.

Převoz golfového vybavení doporučujeme nahlásit při rezervaci zájezdu. Váha se stejně jako u kol započítává do povolené váhy zavazadla.

Jízda na koních

Při pobytech na ostrovech Samos, Zakynthos a na Krétě nebo na poloostrově Chalkidiki nabízejí místní hotely spojení na jezdecké oddíly se zkušenými instruktory.



Jezdecký oddíl působí i na Rhodosu ve Faliraki, můžete si vybrat projížďku na pobřeží nebo v horách. Nezáleží na vašich jezdeckých schopnostech a zkušenostech, chcete-li zažít romantickou projížďku po pláži, nenechejte se odradit.

Off road

Celodenní dobrodružné výlety terénními auty, které sami řídíte, vás zavedou do končin, kam se běžně nedostanete. Na Zakynthu dojedete po příkrých a strmých oslích stezkách až do středu ostrova do hor a zapomenutých vesniček.





Na Krétě si můžete své řidičské schopnosti vyzkoušet v oblasti Lassithi, na Korfu se po prašných kamenitých cestách dostanete do zapadlých koutů severovýchodní části ostrova až k hoře Pantokrator.

Jede-li vás více, jste spojeni vysílačkami, takže si můžete sdělovat bezprostřední zážitky.