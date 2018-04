Pláže plné turistů, hotely plné jídla. Rhodosu se krize vyhýbá

Linkový autobus z hlavního města Rhodosu je nedlouho před půlnocí tak našlapaný turisty, kteří se vracejí z výletu zpět do svých hotelů podél pobřeží, že se do něj ani všichni nevejdou a někteří musí počkat na další spoj. Na palubě jsou namačkaní výletníci z Německa, Holandska, Švýcarska, Ruska nebo z Česka.

Užívají si dovolenou. Bez ohledu na to, že televize i noviny každý den přinášejí zprávy o nekončící vleklé řecké krizi. Tady, na sluncem rozpáleném ostrově jakoby se žádná finanční hrozba nad hotely, obchody či restauracemi nevznášela a turistická sezona běží stejně jako v jiných "nekrizových" letech. Aspoň to tak platilo v prvních týdnech prázdnin.

"Samozřejmě sleduji, jestli třeba hotely nedávají menší porce jídla, ale nic takového jsem nezaznamenala," říká delegátka významné české cestovní kanceláře, která do Řecka a na Rhodos posílá tisíce českých klientů. Jak jsme se při svém čtrnáctidenním pobytu přesvědčili v několika hotelech na severovýchodním pobřeží ostrova, o jídlo skutečně nebyla nouze, spíše naopak. Lidé, kteří si zakoupili stravu all inclusive, mohli z Rhodosu dokonce odjet o nějaké to kilo těžší.

Usměvavý personál

Ani na personálu není poznat nějaká nervozita z nejisté budoucnosti. Zaměstnanci hotelů jsou usměvaví, přátelští, rádi se svými hosty prohodí anglicky pár vět. V několika hotelech, které jsme navštívili, nebyl ani omezen večerní program - hudební vystoupení nebo třeba minidisco pro děti. Nešetří se ani na úklidu, v hotelu vyšší kategorie je samozřejmostí každodenní péče o trávníky a zahradní květiny.

Když se ovšem dáte do řeči třeba s majitelem malého supermarketu, zjistíte, že úplně v pohodě není, že mezi Řeky panuje jistá nervozita. "Hlavně nesmíme přijít o turisty, nesmí sem přestat jezdit," říká pětatřicetiletý Dimitriadis, který má malý krámek na předměstí hlavního města Rhodosu. Jelikož kousek od něj stojí velký hotelový komplex, je na cizincích hodně závislý. Ostatně jako značná část obyvatel ostrova, pro který je turistika klíčovým zdrojem příjmů.

Krize nekrize, v ulicích hlavního města Rhodosu panuje čilý ruch. Turisté na hradbách historického jádra Rhodosu

Ačkoli spousta Čechů si kvůli nejisté situaci bere radši více peněz v hotovosti, některé obchody berou i mezinárodní platební karty, což dokazují nálepky nebo vyvěšené cedulky, a to i v malých obchodech. Nikde jsme se naopak nesetkali s oznámením, že by karty nebraly.

Cedulka s nápisem Visa a Master Card visí i u vchodu do obchodu s replikami fotbalových dresů a dalšího oblečení. "Pro obchod to je samozřejmě dobře, že turisté u mě mohou platit i kartami, ale já se pak k těm penězům těžko dostávám," svěřuje se majitel, který se představuje jako Nikolopoulos.

A hned přidává i svůj názor na "diktát" Evropské unie kvůli řeckému dluhu a finanční krizi. "To není demokracie, to je nátlak na řecký lid," konstatuje osmapadesátiletý muž. Ani není třeba se ho ptát, jak hlasoval v nedávném referendu, zda Řekové přijmou podmínky mezinárodních věřitelů pro získání další finanční pomoci.

Kam vyrazíme? Na ostrově si můžete koupit lodní výlet za pár desítek eur, ale také si pronajmout jachtu za několik tisíc eur. Bankomat řecké národní banky v hlavním městě Rhodosu funguje 24 hodin denně.

Den bez benzinu

Také bankomaty na Rhodosu nejspíš fungují pro turisty bez problémů. V historickém jádru Rhodosu je bankomat řecké národní banky, který je dokonce přístupný a otevřený 24 hodin denně. A lidé z něj skutečně peníze vybírali a odcházeli od přístroje s bankovkami.

Doprava po Rhodosu rovněž nekolabuje, po páteřních trasách jezdí autobusy, byť s dodržováním jízdního řádu to není žádná sláva, ale to v Řecku platí roky.

Důkazem, že Rhodos neopouští ani movitá klientela, jsou luxusní jachty, které kotví ve rhodoském přístavu. Na přelomu června a července se přesto objevil v dopravě jeden problém - u menších pump nebyl benzin. Řekové si ho před jedním z důležitých bruselských jednání nakoupili do zásoby, obávali se, že v unii skončí. "Trvalo to ale jenom jeden den, druhý den už byl zase benzin všude," vyprávěli čeští manželé středního věku, kteří si na Rhodosu půjčili auto.

Mnozí Řekové věří ve specifické podmínky života na ostrově. I kdyby se vnitrozemí jejich země ekonomicky "položilo", právě turistika by mohla Rhodos ochránit. A je to vlastně i jejich vzkaz turistům, aby se nebáli na ostrov i nadále jezdit. "Turistika na Rhodosu byla, je a bude," říká zástupkyně řecké cestovní kanceláře Deltanet, která má smlouvy s partnery v Česku.