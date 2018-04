Řecko: oblíbené jsou apartmány

"Ceny zájezdů zůstávají v podstatě stejné, maximální navýšení je 200 korun," potvrzuje Markéta Škopková z cestovní kanceláře Blue Style, která se specializuje na pobyty v Řecku.

Mírné nárůsty cen zboží a služeb souvisí s přechodem na platbu v eurech - jde však spíš jen o kosmetické úpravy.

Pobyt na ostrovech je v průměru o dvacet až třicet procent nákladnější než na pevnině, k dražším ostrovům patří Santorini a také některá letoviska na Krétě.

Do Řecka je dobré vzít s sebou vedle platebních karet (přijímají je hotely, velké obchody, benzinové pumpy, problémy mohou být v menších letoviscích) také hotovost, rozdíly mezi kurzy bankovních a pouličních směnáren nejsou podstatné.



Doprava

Jak se do Řecka dopravit? Autem je to nejméně výhodné, cesta je hodně dlouhá, prodražuje ji ještě trajekt, na kterém se platí za auto i každého cestujícího zvlášť. Objednat samostatně jen cestu autobusem je složitější, například jízdenka do Soluně stojí 3565 korun, děti do 12 let platí 2750 korun.

Nejlevnější je letenka na charterový let. "Pokud není obsazeno letadlo našimi klienty, můžeme je doplnit dalšími zájemci. Letenka je přijde zhruba na 7500 až 8500 korun, ale zda bude v letadle místo, víme tak až týden nebo 14 dní před odletem," vysvětluje Markéta Škopková.

"Kdo by chtěl cestovat o prázdninách, měl by na nákup místenky pamatovat v předstihu, protože vypravujeme vždy jen jeden autobus a v létě je o dopravu značný zájem," upozorňuje Margita Kruková z cestovní kanceláře Tourbus, která dopravu do zahraničí zajišťuje.

K ceně jízdenky je potřeba připočítat ještě zhruba 1400 korun na turistické vízum, které je nezbytné pro cestu přes Jugoslávii. Letadlem vyjde cesta o něco dráž, ceny letenek se pohybují od 7500 do 10 tisíc korun.

Ubytování

Nejčastěji si cestovatelé vybírají apartmány s vybavenými kuchyněmi, kde lze vařit, nejlevněji však vyjde pobyt ve vlastním stanu. Ubytování v kempu přijde v plné sezoně rodinu se dvěma dětmi se všemi poplatky přibližně na 450 až 550 korun denně.

Hotely jsou dražší, za noc ve dvoulůžkovém pokoji nejvyšší kategorie se platí od 3800 korun, v nejnižší kategorii stojí od 900 korun. Apartmány představují střední ubytovací třídu: čtyřlůžkový stojí nejčastěji od 1500 do 2000 korun. Levnější ubytování je v mládežnických hostelích. Po předložení studentského průkazu noc stojí okolo 250 korun.