Řecko není jen gyros a tzatziki

17:02 , aktualizováno 17:02

Musaka, choriatiki, keftedés, dolmádes, burdeto, graviéra, bugatka - víte, co si objednat v řecké taverně? Pokud se chystáte do Řecka na dovolenou, jistě vám přijde vhod pár rad, jak se orientovat v tamní kuchyni. Rozhodně si neobjednávejte všechny chody najednou, to byste si počkali. Začněte předkrmem a aperitivem - buď tradičním ouzem nebo džbánkem vína.