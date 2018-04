Řecko, které Češi zatím neobjevili. Úchvatný svět Prespanských jezer

může se hodit Velké a Malé Prespanské jezero Obě vyplňují dno tektonické kotliny. Velké Prespanské jezero, řecky Megali Prespa, zabírá rozlohu 285 km2. Dosahuje hloubky 54 metrů. Největší část výměry, 185 kilometrů patří Makedonii, o zbylou stovku se dělí Řecko a Albánie. Velké Prespanské jezero napájejí hlavně podzemní prameny a průtok z Malého Prespanského jezera, řecky Mikri Prespa. To leží o tři metry výše, v nadmořské výši 856 metrů. Většina z jeho 47 km2 plochy je součástí Řecka, pouze zhruba 4 km2 náleží Albánii. Jak se tam dostat Východiskem do oblasti Prespanských jezer je město Florina, vzdálené přibližně 50 kilometrů. Návštěvu lze doporučit spíše motoristům, protože autobusy z Floriny sem jezdí pouze v některé dny. Florina je dobře přístupná ze sousední Makedonie, otevření hraničního přechodu přímo u Velkého Prespanského jezera by dopravu podstatně zjednodušilo. Obdobná situace panuje i při vstupu z Albánie od města Korcë. Ubytování a služby Ubytování v soukromí poskytují obyvatelé Psarades. Některé z pohostinských objektů jsou označeny tabulemi. Za dvoulůžkový, standardně zařízený a čistý pokoj, který disponuje koupelnou a televizí, si majitel účtoval 30 € / noc. Shodnou částku stojí i přibližně dvouhodinový výlet člunem. Krátká promenáda v Psarades zahrnuje několik restaurací, kde servírují pokrmy z kaprů. Bohužel, nás odkojené jihočeskými bahňáky, upravovanými na bezpočet variací, zdejší kapr osmažený v oleji asi tolik neomráčí, avšak po dlouhém dni každopádně zasytí. Co si přivézt na památku Každý kousek půdy, který tu lze obdělávat, pokrývají vyrovnané řady úhledných dřevěných konstrukcí, po nichž šplhají šlahouny fazolí. A prespanské fazole jsou skutečně pojmem. Najdeme je ve všech krámcích se suvenýry. Navíc přímo vedle silnice na šíji mezi jezery je možné výpěstky zdejších farmářů zakoupit ve speciálním obchodě, zasvěceném jedině a pouze prespanským fazolím. Další originální krajový suvenýr představují sušené jezerní ryby. Tip iDNES.cz

Poloha na trojmezí přímo nabádá k nahlédnutí do sousední Makedonie a Albánie. Západně od Velkého Prespanského jezera se třpytí jedna z největších turistických atrakcí Makedonie, překrásné Ochridské jezero. Společně s městem Ochridem se mu dostalo cti být zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Za bizarním chaosem dynamické přilehlé Albánie se ukrývají unikátní památky jako třeba kostelík v obci Mborje u města Korcë, nepatrný kousek od řecké hranice. Internet www.prespapark.org Poznámka k názvům Při psaní názvu jezer a velkých písmen v jejich jménech vycházíme z Encyklopedie národních parků Evropy, transkripci názvů z řečtiny jsme konzultovali na MU Brno. Mapy © Google