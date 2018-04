Řecko: klasika, na kterou můžete vsadit

V době, kdy ve střední a západní Evropě vrcholila doba kamenná, se na Krétě probouzela k životu nádherná minojská civilizace, jejíž vykopávky v obrovských palácích Knossos, Festos, Zakros a Mália patří mezi hlavní turistické cíle.

Země ostrovů

Kréta je největší a nejpopulárnější z řeckých ostrovů, ale kolik jich vlastně je? Řecké prameny udávají počet kolem pěti set, z toho 169 obydlených, renomovaný francouzský průvodce Michaelin má jiný poměr, 427 existujících ostrovů a ostrůvků, z toho obydlených 134. Tak si vyberte...

Faktem zůstává, že právě díky ostrovům má Řecko celkem přes 15 tisíc kilometrů pobřeží, které vesměs omývají křišťálově čistá moře – Jónské, Egejské a Středozemní.

Kudy kráčely dějiny

Milovníci historie si v Řecku opravdu užijí. Mohou se v jedné zemi toulat dějinami dlouhými přes 4000 let. Ať už je na jejich počátku zmíněná Kréta nebo ostrov Santorini, prý kdysi bájná Atlantida, která zmizela z povrchu zemského po největší sopečné erupci všech dob a následná tsunami (vysoká prý 210 metrů!) pak neblaze přispěla k zániku minojské civilizace na Krétě.

Antické dějiny se však ani touto katastrofou nedaly zastavit a na škole jsme si s ní všichni dostatečně užili – od nejrůznějších architektonických stylů a slohů přes zrod dramatu a divadla až po poezii a filozofii, základy medicíny a řady dalších oborů.

Každá historická doba zanechala na území Řecka nějakou stopu, poslední stránkou zajímavých dějin této země může být loňská letní olympiáda, která ukázala Řecko zase v docela jiném světle, jako moderní evropský stát.

Koho nezajímají dějiny ani historické pamětihodnosti, může se dostatečně vyřádit při sportování na plážích a v moři nebo si užít fantastické chvíle klidu a pohody v řeckých tavernách u báječných kulinářských specialit či ochutnávání zdejších vín, o nichž Vergilius tvrdil, že jich je více druhů než zrnek písku.

Pro každého něco

Řecko je ve své pestrosti natolik různorodé, že si tu "svůj šálek čaje" najde opravdu každý.

Co oblast (či ostrov) této země, to docela jiný krajinný reliéf, takže od horolezecké turistiky na severu země (nejvyšší hora Olympos, která je bájným sídlem bohů měří téměř 3000 metrů) až po potápění (u Santorini se teoreticky můžete potopit až do hloubky téměř pět tisíc metrů) je možné provozovat jakékoli sporty.

Chcete-li koukat jen do zeleně, jeďte na Korfu, máte-li raději žhavé slunce a tropicky vyprahlou krajinu (a plážové diskotéky až do rána), pak třeba na ostrov Mykonos.

Dáváte-li přednost civilizačním vymoženostem pětihvězdičkových hotelů a organizovaných pláží, pak je pro vás nejlepší Kréta či Rhodos, chcete-li ještě vidět to opravdové patriarchální Řecko, pak je tím pravým cílem některý z menších ostrůvků.

Islands hopping

Stále populárnější je například tzv. "islands hopping" neboli "skákání z ostrova na ostrov", kdy si vezmete delší dovolenou (alespoň 14 dní), na záda bágl, dobrou mapu a trajekty si jezdíte z jednoho krásného kousku země na druhý. Luxusnější forma "islands hoppingu", samozřejmě za patřičné peníze, je plavba některou z přepychových obytných lodí, na nichž během týdne můžete navštívit pět šest ostrovů.

Dalo by se říci, že dovolená či prázdniny v kolébce evropské civilizace nemohou být jiné než nádherné a pohodové. Žhavé slunce, krásné moře, historické pamětihodnosti, báječná kuchyně a milí hostitelé, to vše v Řecku hraje do karet právě takovým báječným dnům. Ale stejně vždycky záleží jen na každém návštěvníkovi, jak si to sám prožije.