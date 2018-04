Řecko: když zakopáváte o památky

RADY A PROČ TAM JET



Výborná kuchyně:

V Řecku se dá přežít i s kusem bílého chleba, kozím sýrem a trochou oliv. To však není vůbec žádný důvod, aby se člověk vyhýbal pestré a zajímavé řecké kuchyni.



Levné cestování:

Autobusem či vlakem se dá po Řecku cestovat stejně jako u nás doma (i když cestování po kolejích je pěkně pomalé). Problémem jsou jen informace. Na jízdní řády není radno spoléhat, protože na většině zastávek nejsou - ne že by je někdo zničil, ale prostě nejsou. Nejjistějším zdrojem informací jsou pak staříci v nálevněobchůdku, který se nachází u každé autobusové zastávky.



Obchody a banky:

Čas na nákupy si člověk v Řecku hlídat nemusí - otevřeno je obvykle až do osmi večer. Ale kdo potřebuje do banky, na poštu nebo na nějaký úřad, udělá líp, když tam vyrazí pokud možno už ráno a nejpozději před druhou hodinou odpoledne.



Raději na jaře či na podzim:

V létě se do Řecka jezdí samozřejmě nejčastěji, ale nejlepší dobou pro cestování i rekreaci je duben, květen nebo brzký podzim, a to kvůli snesitelnějším teplotám. Pak je dobré vzít si něco teplejšího na večerní posezení venku.



Je tam bezpečno:

Řecko netrpí nějakou vysokou zločinností. Přesto se doporučuje zamykat dveře pokoje, dávat si pozor na kabelku a nemít všechny peníze a dokumenty na jednom místě - jako ve většině jiných zemí Evropy.