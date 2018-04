Řecko a Tunisko z pohledu českého turisty. Na co dát pozor

Řecko: hodně hotovosti s sebou

Co se týče Řecka, cestovní kanceláře i agentury nabádají, jako ostatně již několik týdnů, aby si s sebou klienti brali dostatečnou zásobu hotovosti na celou dobu pobytu i pro případ nečekaných výdajů.

Cestovní kancelář Blue Style v pondělí sice potvrdila, že se limity 60 eur na den pro výběr z bankomatů nevztahují na zahraniční platební a kreditní karty, zároveň však upozornila, že v nich rychle dochází hotovost. Platební terminály zatím fungují.

Kam se bude jezdit místo Řecka a Tuniska S ohledem na aktuální nestabilitu v Tunisku, Egyptě a Řecku lze předpokládat další posilování zahraničního turismu v Turecku (za předpokladu udržení politické stability v této zemi) a také ve Spojených arabských emirátech, míní odborník na cestovní ruch Vít Štěpánek. K tomu jevu již v minulých letech docházelo, mj. i proto, že tyto země nabízejí podobné produkty jako problémové státy; SAE dokonce celoročně. Z nově vzniklého chaosu v Řecku by v turistickém ruchu mohla profitovat také Itálie, případně Španělsko.



„Pokud by se krize dotkla dopravy, např. že by si turisté nemohli kvůli nedostatku pohonných hmot půjčit auto, postihne to jen zlomek klientů,“ uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí českých cestovních kanceláří Jan Papež. Plynulost letecké dopravy by neměla být ohrožena. Rovněž hotely jsou prý předzásobeny a mají připravenou i hotovost, větší řetězce pak mají podle něho tak dobré smlouvy s dodavateli, že by to nemělo mít žádný dopad na chod hotelů ani penzionů.

„Hotely v turistických destinacích jsou velmi dobře předzásobeny, a tak klienti nepoznají žádný rozdíl v kvalitě poskytovaných služeb,“ argumentuje i obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Berberi. Zároveň dodává: „Naši klienti ve více než 90 % případů volí all inclusive zájezdy, a tak jsou případné dodatečné výdaje minimální.“

Někteří turisté, kteří se z Řecka právě vrátili, žádné problémy osobně nepozorovali. „Počítali jsme s tím, že prostě budeme všude platit v hotovosti,“ říká cestovatelka Martina s tím, že je delegátka cestovní kanceláře informovala, že třeba právě na Rhodosu dokonce nainstalovali nové bankomaty i v menších letoviscích, kde dosud chyběly.

Odborník: V Řecku hrozí stávky, případně násilné demonstrace

Méně optimisticky vidí prognózu Řecka odborník na mezinárodní cestovní ruch Vít Štěpánek.

Turistický ruch v Řecku Příjmy z turistického ruchu nejsou v Řecku tak zásadní, jak by se mohlo jevit, upozorňuje odborník na cestovní ruch Vít Štěpánek. Příjmy od zahraničních turistů tvořily loni v Řecku necelých 7 % HDP. Jedná se tedy o jedno z významnějších hospodářských odvětví, nikoli však o klíčový sektor. Turistický ruch je významným zaměstnavatelem a generátorem příjmů především na řadě ostrovů a v některých pobřežních oblastech (Peloponés, Chalkidiki).

Hrozící ekonomický bankrot Řecka se podle něho na cestovním ruchu v zemi zcela jistě podepíše. Aktuálně není možné používat platební karty a je problematický přístup k hotovosti. Problémem pak může být i nutný výdaj během dovolené, třeba na zdravotní ošetření. „Napjatá situace může také snadno vyústit v plošné stávky (také v dopravě), násilné demonstrace a střety. Toho všeho jsme již v minulosti byli svědky, i v podmínkách daleko méně zradikalizovaných než dnes,“ upozorňuje Štěpánek.

Podle britského listu Telegraph se na úterý 30. června plánuje celodenní stávka trajektů v zemi. Některé menší ostrovy by tak mohly zůstat odříznuty.

Charakter nadcházející turistické sezony v Řecku navíc podle Štěpánka pouze částečně ovlivní skutečnost, zda se přece jen podaří dosáhnout nějaké dohody s věřiteli a tím odvrácení neřízeného bankrotu. Chaos a nedůvěra totiž nepochybně přetrvají týdny a měsíce.

Do Řecka bych nejel ani s peněženkou plnou eur

Někteří turisté pak současnou situaci v Řecku pro sebe vyhodnocují tak, že by raději než do Řecka zamířili jinam. „Osobně bych se do Řecka nevydával, i když bych měl plnou peněženku eur. A to hlavně ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že nikdo v této chvíli vůbec netuší, jak bude bankrot Řecka probíhat. Co se stane s trhem, na kterém nebude dostatek hotovosti. Co budou dělat hoteliéři, kteří nebudou mít peníze na nákup jídla pro hosty, ale ani na platy personálu. Jak budou fungovat obchody, kavárny, služby,“ říká cestovatel a publicista Libor Budinský.

Druhým důvodem je možná velmi negativní až nepřátelská atmosféra, která v Řecku nastane, uvádí. „Současná, značně populistická vláda svaluje všechno na Evropu, takže až půjde do tuhého, turisté zde moc přátelské prostředí zřejmě nenajdou. Proto bych Řecko pro letošní sezonu vyškrtnul a vydal se třeba do Španělska, ať už na pevninu, nebo třeba na Menorcu,“ míní Budinský.

Tunisko: problém mají klienti i cestovní kanceláře

Velkým problémem je aktuální situace v Tunisku. Po pátečním teroristickém útoku poblíž letoviska Soussa, kde zahynuly desítky lidí a další byly zraněny, česká vláda (podobně jako i britská vláda, jejíž občané byli postiženi nejvíce) pouze varuje před cestováním do určitých rizikových oblastí. „Charakter současného „doporučení k cestám“, uvedeného na stránkách MZV, však prakticky nabádá případné návštěvníky, aby neopouštěli relativní bezpečí hotelových komplexů – o kvalitě takto strávené „dovolené“ se jistě dá s úspěchem pochybovat,“ upozorňuje Vít Štěpánek.

Cestovní ruch v Tunisku Příjmy od zahraničních turistů tvořily loni v Tunisku asi 5 % HDP, v žádném případě se tedy nejedná o nejdůležitější či klíčové odvětví. Turistický ruch je významným zaměstnavatelem a generátorem příjmů pouze v některých pobřežních oblastech.

Pokud ale ministerstvo zahraničních věcí nevydá z bezpečnostních důvodů zákaz cest do Tuniska, pak cestovní kanceláře nemají povinnost již nasmlouvané zájezdy rušit.

Pokud jde o větší cestovku, která prodává kromě Tuniska i jiné destinace, pak je do jisté míry v jejích možnostech nabídnout klientům, kteří již mají zájezd do Tuniska zakoupený a přitom tam nechtějí vycestovat, jiný zájezd. Lze se pak s klientem dohodnout na případném doplacení rozdílu v ceně.

Pokud jde o malou cestovní kancelář, která nabízí třeba jen Tunisko, pak to může být problém. Záleží na podmínkách smlouvy, ale často v podmínkách bývá i 100% storno poplatek za zrušení zájezdu v rozmezí několika dní před odletem. Například CK Ulysses, která se specializuje výhradně na Tunisko, se přesto snaží najít s některými klienty řešení, nabídla jim například v případě písemného odstoupení od smlouvy snížené odstupné.

Faktem je, že navzdory tragickým událostem v Tunisku cestovní kanceláře hlásí zájem o změnu destinace či o storno pouze v sedmi až deseti procentech případů. Mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež k tomu poznamenal, že český národ je „národem fatalistů“.

Jisté však je, že Tunisko celkově čeká velký propad turistického ruchu. „Brutální vraždění na pláži nebyl první ani poslední útok, řadu drobných incidentů, které následovaly po březnovém atentátu na muzeum Bardo v tuniské metropoli, se tamní vláda snažila utajit,“ řekl spolupracovník iDNES.cz Libor Budinský. Nálada v celé severní Africe se v posledních několika letech výrazně radikalizovala a jak Egypt, tak ani Tunisko nedokážou, ani přes značné policejní represe, které budou následovat, podobnému běsnění zabránit,“ domnívá se Budinský, podle něhož je jedinou bezpečnější zemí Magrebu v současné době Maroko, kterého se dotklo arabské jaro 2011 nejméně, ale ani tam není podle něho možné podobný útok vyloučit.

