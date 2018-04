Lindos: na nejhezčí výlet na Rhodosu na hřbetě osla

Může se hodit Doprava Do Lindosu bežně pořádají výlety české cestovní kanceláře, které vozí své zákazníky na Rhodos. Jeden autobus veze turisty z několika hotelů na ostrově, ceny výletu je okolo 30 eur – záleží na tom, jestli s vámi autobus následně zamíří i na další zajímavá místa na Rhodosu. Do Lindosu jezdí i meziměstská autobusová doprava, jízdenka vyjde podle délky trasy na jednotky až desítky eur. Hlavní město Rhodos je vzdálené asi 50 kilometrů. Pokud si pronajmete osobní auto, počítejte rovněž s desítkami eur za vůz. Ubytování Pokud si chcete zaplatit zájezd přímo do Lindosu, měli byste být opatrní. Kromě městečka Lindos existuje ještě stejnojmenná zátoka, která je ovšem od historického centra vzdálená asi pět kilometrů. České cestovní kanceláře mnohdy nabízejí zájezdy do zátoky Lindos s menšími hotelovými komplexy (které se v historickém městečku Lindos nesmí stavět) a pláží Vlicha. Ubytování v apartmánech je ovšem možné získat i přímo v městečku Lindos. Jde většinou o menší domy a cena za týden pobytu bez jídla začíná nad 10 tisíci korunami.