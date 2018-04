Loňského roku jsme se smanželkou, dcerou a vnučkou zúčastnili autobusového zájezdu s jedenáctidenním pobytem na řeckém ostrově Korfu, na místě s bujnou vegetací, plném olivovníků, cypřišů, krásných pláží s trvalým slunečním svitem, kde se kdysi dle Homéra i Odysseus zotavil před příjezdem na svoji milovanou Ithaku a kde si rakouská císařovna Alžběta, známá "Sisi", nechala vystavět letní palác Achilleon s krásnými zahradami. Cesta autobusem na tento zelený ostrov s přírodou opravdu nenarušenou vedla přes Rakousko a podél celého italského východního pobřeží do přístavu Brindisi a odtud lodním trajektem na dvě stě kilometrů vzdálený ostrov Korfu - Kerkyru - v Jónském moři. Z hlavního města, Kerkyry, které nás uchvátilo bizarností uliček neskutečně zaplněných obchody a obchůdky, když podobný obraz jsme kdysi zažili v Benátkách, jsme autobusem odjeli napříč ostrovem úzkými silnicemi hornatým a zalesněným terénem do letoviska Agios Georgios. A zde jsme strávili plných jedenáct dnů koupáním v moři, sluněním na pláži a procházkami po krásné divoké přírodě. Opravdu po návratu do 2100 kilometrů vzdálené Ostravy jsme jednoznačně museli konstatovat: řecké léto budiž pochváleno.