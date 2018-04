Řecká Parga: mezi horami a mořem

A jestliže čtyři kilometry vzdálená Anthousa je ještě jakousi prodlouženou rukou Pargy se všemi turistickými náležitostmi, o dva kilometry dál, v další vesnici, Agia, najdete původní Řecko bez zásahu cestovního ruchu.

První písemná zmínka o Parze pochází ze čtrnáctého století, kdy se už nad městečkem tyčila Benátská pevnost, jejíž trosky jsou dnes přístupné veřejnosti. Více než zbytky hradu však láká nádherný pohled na Pargu a širé moře za ní.

Krásná vyhlídka se nabízí i z protějšího kopce u pláže Piso Krio Neri, na jehož vrcholku stojí kaple svaté Heleny, první pravoslavné panovnice byzantského Řecka. Výstup na kopec trvá asi půl hodiny, ale stojí to za to.

Stejně tak se mohou vyznavači túr a dlouhých procházek vydat na pevnost tureckého uzurpátora Aliho Paši. Cesta k ní vede z pláže Valtos krásnou přírodou, vyschlým korytem řeky. Procházky je v létě možné podnikat jen velmi brzy ráno, protože už po deváté hodině je žár řeckého slunce jen těžko snesitelný.

Ať už se ovšem vydáte kamkoli, stálými společníky vám budou tisíce olivovníků, které obyvatele Pargy nutili sázet už Benátčané. I když ze začátku nesli lidé tento úděl s nelibostí, později jim obchod s olivovým olejem zajistil vysokou životní úroveň.

"Nejlevnější zmrzlina"

Olivy doplňuje už od šedesátých let turistický ruch. V devadesátých letech se přidali v hojné míře i Češi. Svědčí o tom i pozornost, kterou nám věnují tamní podnikatelé. Nejméně polovina restaurací má jídelní lístky v češtině. Vývěsní tabule v naší mateřštině hlásí: "Nejlepší pita v Parze" nebo "Nejlevnější zmrzlina - porce za 20 korun" či "Domácí víno - 1,50 eura za litr".

Ceny jídla jsou celkem přijatelné. Za gyros do ruky v chlebu pita zaplatíte 1,50 eura a opravdu velká porce na talíři přijde na 5,50. Za ochutnání určitě stojí i další řecké speciality, jako například musaka - na plátky nakrájené brambory a kořeněné mleté maso prokládané smaženým lilkem, zapečené s bešamelem, či souflaki - kousky vepřového masa, ochucené citronem, bylinkami a olivovým olejem, ugrilované na špízu a další lahůdky, včetně ryb a darů moře.

Vyhlášené jsou i saláty a směs smetanového jogurtu, okurky, česneku a máty - tzatziky. Za vyhlášenou dobrotu platí med s lahodným smetanovým jogurtem, nebo baklava - směs medu a ořechů, zapečená v listovém těstě.

Cesta za památkami

Když vás lenošení u pláže a ochutnávání kulinářských specialit přestane bavit, můžete využít služeb cestovních kanceláří a vyrazit na výlety po památkách tajemného Epiru. Nejznámější z nich jsou asi kláštery v Meteoře.

Nejbližší, a tedy cenově nejdostupnější pak Efyrský nekromanteion - Věštírna mrtvých pocházející ze čtvrtého století před naším letopočtem. Na výlet za devět eur odjíždějí denně z mola Jetty motorové čluny. Asi po hodině plavby po moři kolem nádherných skalních útvarů se člun dostává do delty řeky Acheron.

Věštírna se nachází asi dvacet minut chůze od kotviště lodi. Za dvě eura si prohlédnete jejích devět sekcí včetně krypty, kde kněží za pomoci rafinovaných mechanismů vzbuzovali v poutnících pocit, že vstupují do podsvětí.

Při zpáteční plavbě do Pargy vás kapitán člunu ještě zaveze do Afroditiny jeskyně, nedaleko pláže Lichnos. Tam si můžete přímo z plavidla skočit do fosforeskující a teplé vody. Podél skaliska se zase dostanete zpět na loď. Průvodci tento sportovní zážitek doporučují především přítomným dámám, protože pověst praví, že ten, kdo se do vod jeskyně ponoří, o deset let omládne a zkrásní.