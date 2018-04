Raxalpe a Hohe Wand: ferátový ráj pro začátečníky leží nedaleko Vídně

Může se hodit Doprava:

Cest, jak se do Dolomit dostat, je celá řada. V době moderních satelitních navigací obvykle nedochází k žádným problém se směrováním během cesty. Jako léty osvědčená se potvrdila trasa: Brno – Mikulov – Vídeň – Wöllesdorf – Dreistetten. Pro přejezd z vesnice Dreistetten pod vyhlídku Sky Walk doporučuji tuto trasu: Dreistetten – Muthmannsdorf – Gaaden – Stollhof – Maiersdorf (parkoviště u kostela). Pro cestu z Maiersdorf do chaty Weichtalhaus nedoporučuji příliš mnoho experimentů. Vesničky pod masívem Hohe Wand jsou sice malebné, ale se spoustou jednosměrných a slepých silniček končících kdesi na pastvinách nebo v lese. Důležitými průjezdními místy jsou městečka Neunkirchen a Glognitz. Z Glognitz je potřeba pokračovat přes Reichenau an der Rax a pak silnici č. 27 do údolí Hollental. Ubytování: Z vlastní zkušenosti doporučuji chatu Weichtalhaus v údolí Hollental. Majitel je velmi příjemný a ochotný a navíc tu skvěle vaří. Pro ty, kteří dávají přednost spaní pod stanem lze doporučit tábořiště přímo u silnice procházející již zmíněným údolím kousek pod chatou. Najdete zde toalety a zdroj pitné vody, za táboření se neplatí. Bývá zde ale velké množství lidí a prostor není veliký. Klasifikace obtížnosti zajištěných cest: V Rakousku se obvykle používá pětimístná stupnice obtížnosti, kategorie jsou označeny písmeny A–E. A: Většinou se jedná o lehké horské túry, při kterých ocelové lano slouží jen jako jakési zábradlí. Takové feráty jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.

B: Charakteristický bývá náročnější, exponovanější a vzdušnější turistický chodník vyžaduje použití bezpečnostního vybavení (viz. doporučená výstroj a výzbroj na feraty). C: Cesta vede dlouhými a fyzicky náročnými pasážemi. Je bezpodmínečně nutné použití bezpečnostního vybavení. V takovém terénu většinou ale nepřekonáváme extrémně náročné nebo převislé úseky, jištění bývá dobré a poskytuje dostatek opory. D: Jedná se náročné zajištěné cesty v horském terénu. Překonání zajištěných úseků vyžaduje dobrou fyzickou i psychickou kondici a předchozí zkušenost s pohybem v podobném terénu. Jsou kladeny velké nároky na vytrvalost člověka. Míst k odpočinku nebývá mnoho. V těžších úsecích mohou chybět umělé stupy. E: Extrémně těžké, často silově náročné delší pasáže. Velmi často v takových cestách chybí umělé stupy a pro postup slouží jen ocelové lano, po kterém je nutné ručkovat. Feráty této obtížnosti vyžadují předchozí bohatou zkušenost s pohybem v podobném terénu, vynikající silovou, vytrvalostní i psychickou připravenost lezce. Výzbroj a výstroj pro feráty: Základní vybavení: sedací a prsní nebo kombinovaný úvazek (důrazně doporučuji používání prsního úvazku v kombinaci se sedacím úvazkem), feratový set a lezecká přilba. Pokud máte citlivější pokožku na rukou a trpíte na puchýře, pak jistě oceníte rukavice určené pro feráty, které chrání dlaně a podstatnou část prstů. Úplně však postačí i cyklistické rukavice. Doplňkové vybavení: pro skupinu lano a alespoň 4 karabiny se zámkem, prusíkovací smyčky, ploché smyce. Další doporučené vybavení: velmi důležité jsou kvalitní turistické boty, funkční spodní prádlo, druhá vrstva na zateplení (fleece nebo windstopper) a kvalitní nepromokavé kalhoty a bunda. Přiměřeně velký batoh a dostatek vody by měly být samozřejmostí. Vhodná doba pro návštěvu:

Jedná se o nevysoké hory, pro které jsou ale charakteristické nenadálé změny počasí. Pro vysokohorskou turistiku jsou nejvhodnější letní měsíce od konce května do konce září nebo poloviny října. Koncem května může ve vyšších polohách stále ležet sníh a po feratách ztékat proudy vody. Koncem září nebo v půlce října jsou již kratší dny a také nižší denní teploty. Na druhou stranu babí léto a podzim v Raxech jsou opravdu nádherné. Doporučené mapy, literatura a informační zdroje:

- Mapa Freytag & Berndt: WK 023 1:50000 (Hohewand)

- Mapa Kompass č. 210 Wiener Hausberge … 1:35000 (Raxalpe)

- Internetový server: http://www.bergsteigen.at (poněkud nepřehledný, ale vynikají zdroj informací)

- WERNER, P. , Kürschner, i.: Klettersteigatlas – Alpy. Freytag & Berndt. 3. přepracované vyd. 2007. Mapy © Google